Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 54. son bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin her bölümüyle reytinglere damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı sonunda yayınlandı. 3 haftadır yayınlanmayan yeni bölümden ilk fragman yine bomba gibi bir bölümünde sinyalini verdi. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 54. bölümün fragmanı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 54. bölümün fragmanı yayınlandı. Atv'nin en çok izlenen dizilerinden EDHO yeni bölümü 24 Ocak salı günü sizlerle olacak! Peki yeni bölümde neler olacak? İşte tüm detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 54. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 54. BÖLÜM DE NELER OLACAK? - HIZIR ÇAKIRBEYLİ'NİN BAŞI DERTTE!

Özer'in ölümüyle birlikte düşmanlarının hedefi haline gelen Hızır Çakırbeyli'nin başı dertte. CIA, Ünal Kaplan'ın kalemini kırması Hızır Reis'in ise Ünal'ın yanında yer alması Hızır Çakırbeyli'yi düşmanları tarafından açık hedef haline getirmişti. Diziye yeni katılan Suzi ise Hızır'ın 2 gün içerisinde öldürüleceğinin haberini vermiştir. Çakırbeyli ailesinin başı dertten kurtulmazken diğer tarafından İlyas ile Esra arasındaki problemlerde içinden çıkılmaz bir hal almaya başlamıştır.

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 3 hafta aradan sonra nefesleri kesecek bir bölümle karşınıza gelmeye hazırlanıyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 54. bölüm fragmanı yayınlandı!

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 53. Bölümde Neler Olmuştu!

Ünal Kaplan'ın bir süredir sözünü ettiği Suzi ( Meryem üzerli ) diziye dahil oldu ve dahil olmasıyla birlikte ilk icraatını yapmış bulundu. Dizideki Özkan karakterini öldüren Suzi ayağının tozuyla yaptığı eylem ile dizi de kısa sürede çok can yapacağını belli etmiştir. Dizinin sonunda ise Hızır, Özer'in hain olduğunu ilan ederek kafasına sıktı.