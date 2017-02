İşte Ocak ayının birincileri!

A Haber ve A Spor 2017'ye birinci başladı. A Haber, yaklaşık 3 yıldır en çok izlenen haber kanalı olmaya devam ederken sporseverlerin tercihi de değişmedi. Kantar Media Ocak ayı ölçümlerine göre A Spor tüm kategorilerde en çok izlenen spor kanalı olarak, zirvedeki yerini korudu.

Kantar Media Ocak ayı ölçümlerine göre birçok kategoride en çok izlenen haber kanalı olan A Haber, 2016 yılını da aralıksız devam ettirdiği birinciliği ile zirvede tamamlamıştı.

27 AYDIR TERCİH EDİLEN HABER KANALI

Başarının getirdiği sorumluluğun farkında olarak devam ettiği yolda, özel haberleri, analizleri ve belgeselleri ile özel dosyalara imza atan A Haber, halkın 27 aydır tercih ettiği haber kanalı oldu.

MİLLETİN VİCDANINA TERCÜMAN OLUYOR

Toplumun değerlerine, tarihine sahip çıkan duruşu ile kamuoyundan takdir toplayan A Haber, milletin vicdanına tercüman olmaya devam ediyor.

24 SAAT CANLI YAYIN

Dünyanın dört bir yanına dağılmış muhabir ağı ve 24 saate varan canlı yayın maratonu ile günün getirdiklerini, an be an ekrana taşırken; diğer yandan dünü analiz ederek güne ışık tutan haberleri ile de farklı bir bakış açısı getiriyor.

A SPOR 14 AYDIR BİRİNCİ

Spor yayıncılığının 14 aydır zirvedeki ismi A Spor, Şubat ayında da zirvedeki yerini korudu. Kantar Media Ocak ayı ölçümlerine göre A Spor tüm kategorilerde en çok izlenen spor kanalı oldu.

KUPA ATMOSFERİNİ İZLEYİCİSİNE YAŞATIYOR

A Spor, Ziraat Türkiye Kupası'nda maçların yanı sıra, maç öncesi-sonrası yayınları ve kupanın tüm renkli anlarını da sporseverler ile buluşturarak kupa atmosferini izleyicisine yaşatacak.

BASKETBOLDA FİNAL HEYECANI A SPOR'DA

FIBA Şampiyonlar Ligi müsabakalarının yanı sıra A Spor, basketbolda Integral Forex Türkiye Kupası 8'li finalini de yayınlamaya hazırlanıyor. Galatasaray Odebank, Darüşşafaka Doğuş, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Beşiktaş Sompo Japan, Banvit, Yeşilgiresun Belediye ve Pınar Karşıyaka gibi basketbolun devlerinin boy göstereceği müthiş mücadeleler Şubat ayında A Spor'da ekrana gelecek. Dev final A Spor'da basketbolseverler ile buluşacak.