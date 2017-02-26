Oscar ödülleri için geri sayım başladı

Sunuculuğunu Jimmy Kimmel’ın üstlendiği 2017 Oscar Ödülleri (89. Akademi Ödülleri) için geri sayım başladı.Merakla beklenen Oscar ödülleri bu gece sahiplerini bulacak.Bu senenin en çok konuşulan yapımları, aday olan isimler bu gece sahiplerini buluyor.

Dünyanın merakla beklediği gecede 121 aday tüm zamanların en prestijli ödülüne sahip olmak için yarışacak. 24 dalda 24 Oscar heykelciği sahiplerine verilecek.

TAM 13 DALDA 14 ADAYLIK İLE GÖZLER LA LA LAND'DE

Oscar Ödülleri tarihinde tüm zamanların rekorunu La La Land (Aşıklar Şehri) kırdı. La La Land, En İyi Orijinal Şarkı kategorisinde iki adaylık ile 13 dalda toplam 14 adaylığa sahip.

Daha önce Titanic ve 1951 yılında aday olan All About Love da 14 dalda Oscar adayı olmuştu.

La La Land, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Sinematografi, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Orijinal Senaryo, En İyi Orijinal Şarkı, En İyi Beste, En İyi Kostüm Tasarımı, En İyi Ses Editi, En İyi Ses Miksajı, En İyi Prodüksiyon Tasarımı ve En İyi Kurgu kategorilerinde diğer adaylara karşı ezici bir yarış sergileyecek.

89. Akademi Ödülleri, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (AMPAS) tarafından 2016'nın en iyi filmlerine 26 Şubat 2017'de, Hollywood, Kaliforniya'daki Dolby Theatre'da, Pasifik Zaman Dilimine göre 17:30 / Doğu Zaman Dilimine göre 20:30'da verilecek olan ödüllerdir. Törende, 24 kategoriye ayrılmış Akademi Ödülleri dağıtılacaktır. Ödül töreni, ABC televizyon kanalı tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde canlı yayınlanacak, törenin yapımcılığını Michael De Luca ve Jennifer Todd birlikte gerçekleştirecektir. Komedyen Jimmy Kimmel ise törenin sunuculuğunu ilk kez gerçekleştirecek.

Digiturk Oscar programı şöyle;

Oscar Gecesi Özel Program: 00:00

Kırmızı Halı Geçiş: 01:00

Kırmızı Halı: 03:00

89. Ödül Töreni: 04:30

En İyi Film

-Geliş

-Fences

-Savaş Vadisi

-İki Eli Kanda

-Gizli Sayılar

-Âşıklar Şehri

-Lion

-Yaşamın Kıyısında

-Ay Işığı

En İyi Yönetmen

-Denis Villeneuve, "Geliş''

-Mel Gibson, "Savaş Vadisi''

-Damien Chazelle, "Âşıklar Şehri"

-Kenneth Lonergan, "Yaşamın Kıyısında"

-Barry Jenkins, "Ay Işığı"

En İyi Kadın Oyuncu

-Isabelle Huppert, "O Kadın"

-Ruth Negga, "Loving"

-Natalie Portman, "Jackie"

-Emma Stone, "Âşıklar Şehri"

-Meryl Streep, "Florence Foster Jenkins"

En İyi Erkek Oyuncu

-Casey Affleck, "Yaşamın Kıyısında"

-Viggo Mortensen, "Kaptan Fantastik"

-Andrew Garfield, "Savaş Vadisi"

-Ryan Gosling, "Âşıklar Şehri"

-Denzel Washington, "Fences"

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

-Viola Davis, "Fences"

-Naomie Harris, "Ay Işığı"

-Nicole Kidman, "Lion"

-Octavia Spencer, "Gizli Sayılar"

-Michelle Williams, "Yaşamın Kıyısında"

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

-Mahershala Ali, "Ay Işığı"

-Jeff Bridges, "İki Eli Kanda"

-Michael Shannon, "Gece Hayvanları"

-Lucas Hedges, "Yaşamın Kıyısında"

-Dev Patel, "Lion"

Yabancı Dilde En İyi Film

-En Man Som Heter Ove, İsveç

-Under Sandet, Danimarka

-Tanna, Avustralya

-Satıcı, İran

-Toni Erdmann, Almanya