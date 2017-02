Oscar ödülleri için geri sayım başladı.işte Oscar'a aday en iddialı film!

Sunuculuğunu Jimmy Kimmel’ın üstlendiği 2017 Oscar Ödülleri (89. Akademi Ödülleri) için geri sayım başladı.Merakla beklenen Oscar ödülleri bu gece sahiplerini buluyor. Şimdiden merak konusu olan Oscar ödülleri hangi filmlerin olacak? Bu gecenin şanslı isimleri Oscar ödülleri için kıyasıya bir yarış içerisinde olacak.Bu senenin en çok konuşulan yapımları, aday olan isimler bu gece sahiplerini buluyor.İşte detaylar...

Dünyanın merakla beklediği gecede 121 aday tüm zamanların en prestijli ödülüne sahip olmak için yarışacak. 24 dalda 24 Oscar heykelciği sahiplerine verilecek.

TAM 13 DALDA 14 ADAYLIK İLE GÖZLER LA LA LAND'DE

Oscar Ödülleri tarihinde tüm zamanların rekorunu La La Land (Aşıklar Şehri) kırdı. La La Land, En İyi Orijinal Şarkı kategorisinde iki adaylık ile 13 dalda toplam 14 adaylığa sahip.

Daha önce Titanic ve 1951 yılında aday olan All About Love da 14 dalda Oscar adayı olmuştu.

La La Land, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Sinematografi, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Orijinal Senaryo, En İyi Orijinal Şarkı, En İyi Beste, En İyi Kostüm Tasarımı, En İyi Ses Editi, En İyi Ses Miksajı, En İyi Prodüksiyon Tasarımı ve En İyi Kurgu kategorilerinde diğer adaylara karşı ezici bir yarış sergileyecek.

89. Akademi Ödülleri, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (AMPAS) tarafından 2016'nın en iyi filmlerine 26 Şubat 2017'de, Hollywood, Kaliforniya'daki Dolby Theatre'da, Pasifik Zaman Dilimine göre 17:30 / Doğu Zaman Dilimine göre 20:30'da verilecek olan ödüllerdir. Törende, 24 kategoriye ayrılmış Akademi Ödülleri dağıtılacaktır. Ödül töreni, ABC televizyon kanalı tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde canlı yayınlanacak, törenin yapımcılığını Michael De Luca ve Jennifer Todd birlikte gerçekleştirecektir. Komedyen Jimmy Kimmel ise törenin sunuculuğunu ilk kez gerçekleştirecek.

Digiturk Oscar programı şöyle;

Oscar Gecesi Özel Program: 00:00

Kırmızı Halı Geçiş: 01:00

Kırmızı Halı: 03:00

89. Ödül Töreni: 04:30

2017 OSCAR ADAYLARI

En İyi Kadın Oyuncu:

Emma Stone, La La Land

Natalie Portman, Jackie

Amy Adams, Arrival

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

Isabelle Huppert, Elle

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

Viola Davis, Fences

Naomie Harris, Moonlight

Nicole Kidman, Lion

Octavia Spencer, Hidden Figures

Michelle Williams, Manchester By The Sea

En iyi film

Arrival

Fences

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Hidden Figures

La La Land

Lion

Manchester by the Sea

Moonlight

Casey Affleck, Manchester by the Sea adlı filmle adaylar arasında.

En iyi erkek oyuncu

Casey Affleck, "Manchester by the Sea"

Denzel Washington, "Fences"

Ryan Gosling, "La La Land"

Viggo Mortensen, "Captain Fantastic"

Andrew Garfield, "Hacksaw Ridge"

En iyi yardımcı erkek oyuncu

Dev Patel "Lion"

Jeff Bridges "Hell or High Water"

Lucas Hedges "Manchester by the Sea"

Mahershala Ali "Moonlight"

Michael Shannon "Nocturnal Animals"

En iyi yönetmen

Denis Villeneuve "Arrival"

Mel Gibson "Hacksaw Ridge"

Damien Chazelle "La La Land"

Kenneth Lonergan "Manchester by the Sea"

Barry Jenkins, "Moonlight"

En İyi Sinematografi:

Arrival

La La Land

Lion

Moonlight

Silence

En İyi Belgesel:

Fire at Sea

I am Not Your Negro

Life Animated

OJ: Made in America

13th

La La Land en iyi kostüm dalında da aday



En İyi Kostüm:

Allied

Fantastic Beeast and Where to Find Them

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land

En İyi Ses Kurgusu:

Arrival

Deepwater Horizon

Hacksaw Ridge

La La Land

Sully

En İyi Ses Miksajı:

Arrival

Hacksaw Ridge

La la Land

Rogue One- A Star Wars Story

13 Hours- The Secret Soldiers of Benghazi

En İyi Kısa Belgesel:

Extremis

4.1 Miles

Joe's Violin

Vatabi: My Homeland

The White Helmets

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:

A Man Called Ove

Star Trek Beyond

Suicide Squad

Yabancı dilde en iyi film

Land of Mine - Danimarka

A Man Called Ove - İsveç

The Salesman - İran

Tanna - Avustralya

Tnoi Erdmann - Almanya