Oscar ödülleri için geri sayım başladı.işte Oscar'a aday en iddialı film!

Sunuculuğunu Jimmy Kimmel’ın üstlendiği 2017 Oscar Ödülleri (89. Akademi Ödülleri) için geri sayım başladı.Merakla beklenen Oscar ödülleri bu gece sahiplerini buluyor. Şimdiden merak konusu olan Oscar ödülleri hangi filmlerin olacak? Bu gecenin şanslı isimleri Oscar ödülleri için kıyasıya bir yarış içerisinde olacak.Bu senenin en çok konuşulan yapımları, aday olan isimler bu gece sahiplerini buluyor.İşte detaylar...
Dünyanın merakla beklediği gecede 121 aday tüm zamanların en prestijli ödülüne sahip olmak için yarışacak. 24 dalda 24 Oscar heykelciği sahiplerine verilecek.
TAM 13 DALDA 14 ADAYLIK İLE GÖZLER LA LA LAND'DE
Oscar Ödülleri tarihinde tüm zamanların rekorunu La La Land (Aşıklar Şehri) kırdı. La La Land, En İyi Orijinal Şarkı kategorisinde iki adaylık ile 13 dalda toplam 14 adaylığa sahip.
Daha önce Titanic ve 1951 yılında aday olan All About Love da 14 dalda Oscar adayı olmuştu.
La La Land, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Sinematografi, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Orijinal Senaryo, En İyi Orijinal Şarkı, En İyi Beste, En İyi Kostüm Tasarımı, En İyi Ses Editi, En İyi Ses Miksajı, En İyi Prodüksiyon Tasarımı ve En İyi Kurgu kategorilerinde diğer adaylara karşı ezici bir yarış sergileyecek.
89. Akademi Ödülleri, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (AMPAS) tarafından 2016'nın en iyi filmlerine 26 Şubat 2017'de, Hollywood, Kaliforniya'daki Dolby Theatre'da, Pasifik Zaman Dilimine göre 17:30 / Doğu Zaman Dilimine göre 20:30'da verilecek olan ödüllerdir. Törende, 24 kategoriye ayrılmış Akademi Ödülleri dağıtılacaktır. Ödül töreni, ABC televizyon kanalı tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde canlı yayınlanacak, törenin yapımcılığını Michael De Luca ve Jennifer Todd birlikte gerçekleştirecektir. Komedyen Jimmy Kimmel ise törenin sunuculuğunu ilk kez gerçekleştirecek.
Digiturk Oscar programı şöyle;
Oscar Gecesi Özel Program: 00:00
Kırmızı Halı Geçiş: 01:00
Kırmızı Halı: 03:00
89. Ödül Töreni: 04:30
2017 OSCAR ADAYLARI
En İyi Kadın Oyuncu:
Emma Stone, La La Land
Natalie Portman, Jackie
Amy Adams, Arrival
Meryl Streep, Florence Foster Jenkins
Isabelle Huppert, Elle
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:
Viola Davis, Fences
Naomie Harris, Moonlight
Nicole Kidman, Lion
Octavia Spencer, Hidden Figures
Michelle Williams, Manchester By The Sea
En iyi film
Arrival
Fences
Hacksaw Ridge
Hell or High Water
Hidden Figures
La La Land
Lion
Manchester by the Sea
Moonlight
Casey Affleck, Manchester by the Sea adlı filmle adaylar arasında.
En iyi erkek oyuncu
Casey Affleck, "Manchester by the Sea"
Denzel Washington, "Fences"
Ryan Gosling, "La La Land"
Viggo Mortensen, "Captain Fantastic"
Andrew Garfield, "Hacksaw Ridge"
En iyi yardımcı erkek oyuncu
Dev Patel "Lion"
Jeff Bridges "Hell or High Water"
Lucas Hedges "Manchester by the Sea"
Mahershala Ali "Moonlight"
Michael Shannon "Nocturnal Animals"
En iyi yönetmen
Denis Villeneuve "Arrival"
Mel Gibson "Hacksaw Ridge"
Damien Chazelle "La La Land"
Kenneth Lonergan "Manchester by the Sea"
Barry Jenkins, "Moonlight"
En İyi Sinematografi:
Arrival
La La Land
Lion
Moonlight
Silence
En İyi Belgesel:
Fire at Sea
I am Not Your Negro
Life Animated
OJ: Made in America
13th
La La Land en iyi kostüm dalında da aday
En İyi Kostüm:
Allied
Fantastic Beeast and Where to Find Them
Florence Foster Jenkins
Jackie
La La Land
En İyi Ses Kurgusu:
Arrival
Deepwater Horizon
Hacksaw Ridge
La La Land
Sully
En İyi Ses Miksajı:
Arrival
Hacksaw Ridge
La la Land
Rogue One- A Star Wars Story
13 Hours- The Secret Soldiers of Benghazi
En İyi Kısa Belgesel:
Extremis
4.1 Miles
Joe's Violin
Vatabi: My Homeland
The White Helmets
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:
A Man Called Ove
Star Trek Beyond
Suicide Squad
Yabancı dilde en iyi film
Land of Mine - Danimarka
A Man Called Ove - İsveç
The Salesman - İran
Tanna - Avustralya
Tnoi Erdmann - Almanya