ATV ‘Aşk ve Mavi’ ile zirvede

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi ‘Aşk ve Mavi’ dizisi sürprizlerle dolu senaryosuyla milyonları atv ekranına kilitlemeye devam ediyor

Cuma akşamları atv ekranlarında yayımlanan 'Aşk ve Mavi', 17'nci bölümüyle tüm kişilerde en çok izlenen yapım olarak zirveye yerleşti. 'Aşk ve Mavi', tüm kişilerde 7.33 izlenme oranı ve 16.96 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Başrollerini Emrah Erdoğan ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı dizide imkansız bir aşkın hikâyesi anlatılıyor. Dizinin önceki akşamki bölümünde hamilelik testi sonrası alınan bebek haberinin konakta yarattığı sevinç ve şaşkınlık seyirciyi keyiflendirirken, Ali'nin yıllar sonra Ürgüp'e dönen Ömer'in, Mavi'nin eski sevgilisi olduğunu öğrenmesi soluksuz izlenen sahnelerden biri oldu. Bu olay Mavi ile Ali'yi tekrar karşı karşıya getirince dizinin tansiyonu yükseldi. Gelecek hafta yayımlanacak 18'inci bölümde Ali kıskançlık krizine girecek. Mavi'nin eski sevgilisi Ömer'le bu gerçeği öğrenen Ali arasındaki hesaplaşma heyecan yaratacak. Bu durum karşısında Mavi'yle Ali arasındaki soğuk rüzgarlar eserken, Ömer'in "Mavi'yle ben evlenecektim" demesi bardağı taşıracak.