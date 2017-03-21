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Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti

  • Giriş Tarihi: 21.3.2017 08:26
Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti
Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti

Gazeteci Tayfun Talipoğlu, İzmir'de hayatını kaybetti.