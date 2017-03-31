TÜGVA, 7 animasyon video ile gençlere yeni sistemi anlattı

TÜGVA, 7 animasyon videosu ile gençlere yeni sistemi anlatıyor. Hazırlanan ve gençler tarafından büyük beğeniyle karşılanan videolarda en basit haliyle referandum sonrası hayata geçirilmesi beklenen yeni sistemi anlattı.

Tarafsız Yargı

Bağımsız ve tarafsız yargı varsa, gerçek bir hukuk devleti vardır.

Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri nelerdir?

Siyasi krizlerle sekteye uğramayacak istikrara dayalı bir yönetim modeli geliyor.

Seçilme yaşı ne olacak?

Türkiye'nin geleceğine yön vermek isteyen gençlerin iradesi mecliste!

Cumhurbaşkanı istediğini atayabilecek mi?

Güçlü ve milli bir yargı için HSK üyelerinin yarısından fazlasını meclis, geri kalanını da yine halkın seçtiği Cumhurbaşkanı atıyor.

Cumhurbaşkanı'nın sorumluluğu nedir?

Halkın doğrudan seçtiği Cumhurbaşkanı, yaptığı tüm işlerden yine halka karşı sorumlu olacak.

Rejim değişecek mi?

Milletin meclisi daha işlevsel hale getiriliyor.

Yasama ve yürütmenin milletin kendisi tarafından oluşturulması

Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile yasama ve yürütme birbirinden tamamen ayrılarak güçler ayrılığı sağlanıyor.