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TÜGVA, 7 animasyon video ile gençlere yeni sistemi anlattı

  • Giriş Tarihi: 31.3.2017 10:33 Güncelleme Tarihi: 31.3.2017 10:57
TÜGVA, 7 animasyon video ile gençlere yeni sistemi anlattı
TÜGVA, 7 animasyon video ile gençlere yeni sistemi anlattı

TÜGVA, 7 animasyon videosu ile gençlere yeni sistemi anlatıyor. Hazırlanan ve gençler tarafından büyük beğeniyle karşılanan videolarda en basit haliyle referandum sonrası hayata geçirilmesi beklenen yeni sistemi anlattı.

Tarafsız Yargı

Bağımsız ve tarafsız yargı varsa, gerçek bir hukuk devleti vardır.

Tarafsız yargı

Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri nelerdir?

Siyasi krizlerle sekteye uğramayacak istikrara dayalı bir yönetim modeli geliyor.

Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri nelerdir?

Seçilme yaşı ne olacak?

Türkiye'nin geleceğine yön vermek isteyen gençlerin iradesi mecliste!

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Cumhurbaşkanı istediğini atayabilecek mi?

Güçlü ve milli bir yargı için HSK üyelerinin yarısından fazlasını meclis, geri kalanını da yine halkın seçtiği Cumhurbaşkanı atıyor.

Cumhurbaşkanı istediğini atayabilecek mi?

Cumhurbaşkanı'nın sorumluluğu nedir?

Halkın doğrudan seçtiği Cumhurbaşkanı, yaptığı tüm işlerden yine halka karşı sorumlu olacak.

Cumhurbaşkanı'nın sorumluluğu nedir?

Rejim değişecek mi?

Milletin meclisi daha işlevsel hale getiriliyor.

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Yasama ve yürütmenin milletin kendisi tarafından oluşturulması

Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile yasama ve yürütme birbirinden tamamen ayrılarak güçler ayrılığı sağlanıyor.

Yasama ve yürütme