Heredot Cevdet kendine has hikâye anlatıcılığı ile insanların merak ettiği konulara eğlenceli ama bir o kadar öğretici cevaplarıyla yeninden aramızda

Heredot Cevdet, bu kez ülke gündemindeki en önemli konuyu, referandumu anlatıyor.

İnsanların aklına takılanları, merak ettiklerini madde madde açıklıyor. Bunu yaparken izleyenleri çokça güldürüp, bolca düşündürüyor…

GÖNÜLLÜ OLARAK 10 VİDEO ÇEKTİ

Bugün ülke gündeminin en önemli konusu olan referandum konusunda insanların kafalarından birçok soru var. Heredot Cevdet bu sorulara kayıtsız kalmıyor ve halkın sorularını onlara eski bir dost sıcaklığında ve samimiyetinde cevaplıyor.

On bölüm olarak çekilen proje gönüllü olarak hazırlandı.

Projede şu konular yer alıyor; 'Tek adamlık-diktatörlük mü geliyor? 18 yaşındaki gençten vekil olur mu?, Neden 600 milletvekili?, Yargının tarafsız olması neden önemli?, Seçimlerin 5 yılda bir yapılmasının faydası ne?, Yönetimin tek elde toplanması iyi bir şey mi?, Askeri mahkemeler neden kaldırılıyor?, Partili cumhurbaşkanı tarafsız olur mu?, Devletin bütçesini kim yapacak?, Rejim mi değişiyor, ne oluyor?'

ASLAN KÜKREDİ BİR KERE!

Videoya "aslan kükredi bir kere! Aslan, aslan olarak kalmalı" diyerek başlayan Heredot Cevdet'in ilk bölümünde vekillik yaş sınırının 18'e indirilmesi konusu yer alıyor.

İşte ilk bölüm:

Heredot Cevdet kendine has üslubuyla refarandumu anlattı