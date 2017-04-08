Sosyal medya Heredot Cevdet'i konuşuyor!

Heredot Cevdet, bu kez ülke gündemindeki en önemli konuyu, referandumu anlatıyor.

İnsanların aklına takılanları, merak ettiklerini madde madde açıklıyor. Bunu yaparken izleyenleri çokça güldürüp, bolca düşündürüyor…

GÖNÜLLÜ OLARAK 10 VİDEO ÇEKTİ

Bugün ülke gündeminin en önemli konusu olan referandum konusunda insanların kafalarından birçok soru var. Heredot Cevdet bu sorulara kayıtsız kalmıyor ve halkın sorularını onlara eski bir dost sıcaklığında ve samimiyetinde cevaplıyor.

On bölüm olarak çekilen proje gönüllü olarak hazırlandı.

Projede şu konular yer alıyor; 'Tek adamlık-diktatörlük mü geliyor? 18 yaşındaki gençten vekil olur mu?, Neden 600 milletvekili?, Yargının tarafsız olması neden önemli?, Seçimlerin 5 yılda bir yapılmasının faydası ne?, Yönetimin tek elde toplanması iyi bir şey mi?, Askeri mahkemeler neden kaldırılıyor?, Partili cumhurbaşkanı tarafsız olur mu?, Devletin bütçesini kim yapacak?, Rejim mi değişiyor, ne oluyor?

1. Bölüm - 18 yaşındaki gençten vekil olur mu?

Videoya "aslan kükredi bir kere! Aslan, aslan olarak kalmalı" diyerek başlayan Heredot Cevdet'in ilk bölümünde vekillik yaş sınırının 18'e indirilmesi konusu yer alıyor.'

HEREDOT CEVDET KENDİNE HAS ÜSLUBUYLA REFARANDUMU ANLATTI

2. Bölüm - Yargının tarafsız olması neden önemli?

Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır." olarak değiştirilen maddeyi açıkladı.

HEREDOT CEVDET YARGI TARAFSIZLIĞININ GEREĞİNİ BÖYLE ANLATIYOR

3. Bölüm - Tek adamlık, diktatörlük mü geliyor?

Sıkça dillendirilen; 'tek adamlık olacak, dikatörlük gelecek' iddialarının gerçek olmadığını akılda kalıcı bir dille anlattı.

HEREDOT CEVDET 'TEK ADAM' YALANINI BÖYLE ÇÜRÜTTÜ!

4. Bölüm - Seçimlerin 5 yılda bir aynı gün yapılmasının faydası nedir?

Heredot, bu defa seçimlerin 5 yılda bir aynı gün yapılmasının Türkiye'ye ne gibi faydalar getireceğini anlatıyor.

HEREDOT CEVDET ANLATIYOR: SEÇİMLERİN AYNI GÜNDE YAPILMASI

5. Bölüm - Neden 600 Milletvekili?

TBMM'deki milletvekili sayısının neden 550'den 600'e çıkarıldığını anlatıyor.

HEREDOT CEVDET ANLATIYOR: NEDEN 600 MİLLETVEKİLİ?

6. Bölüm - Yönetimin tek elde toplanması iyi mi?

Yönetimin tek elde toplanmasının faydalarını anlatıyor.

HEREDOT CEVDET YÖNETİMİN TEK ELDE TOPLANMASININ FAYDALARINI BÖYLE ANLATTI