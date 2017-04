Millet 'Anadolu İhtilali'ni Atv, A Haber, Anews ve A Haber Radyo’dan takip etti!

Milletin zaferi ve Anadolu'nun dirilişi ile sonuçlanan halk oylamasında, Türkiye ve dünya referandum sonuçlarını atv, A Haber ve ANews ekranlarından sıcağı sıcağına izledi.

Türkiye'nin iki dev televizyonunun güçlerini birleştirdiği yayın saat 16:45'i gösterdiğinde başladı. Cem Öğretir ve Salih Nayman'ın moderatörlüğündeki özel yayında, yurt geneline yayılmış geniş muhabir ağı ile referandum atmosferi an be an aktarıldı.

Demokrasinin tartışılmaz zaferi ile sonuçlanan gecede, sabahın ilk ışıklarına kadar, meydanları dolduran halkın coşkusu ekrana gelirken, sonuçların analiz ve değerlendirmeleri uzman konuklar tarafından yapıldı.

Türkiye'nin dört bir yanında milyonların akın ettiği meydanlardaki kutlamalar "Demokrasi şöleni" adı altında ekranlara yansıdı.

EKRAN VE HABER MERKEZİ DENEYİMLİ EKİBE EMANET

Hem televizyon haberciliği ve hem de haber televizyonculuğu adına ilklerin de yaşandığı tarihi gecede Atv ve AHaber'i rakiplerinin önüne geçiren en önemli etken elbette ki iki dev haber merkezinin büyük tecrübesiydi. Editör kadrosu, teknik ekibi, yöneticileri ve tecrübeli çalışanları ile Turkuvaz Medya Grubu tüm birimleri ile görev başındaydı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğun bir tempo ile başlayan gün, 17 Nisan sabahı gün doğana dek aralıksız yüksek tempo ile devam etti.

Türkiye'nin en deneyimli haberci kadrosunu içinde barındıran iki haber merkezi ve işinin uzmanı teknik ekibin günler süren yoğun çalışması sonucunda, canlı yayında "Artırılmış Gerçeklik" teknolojisi kullanılarak ekrana yansıyan grafikler ile Türkiye'de bir ilk de yaşandı.

Ses ve görüntü gerçekliğinin zenginleştirilme yöntemi olarak tanımlanan 'arttırılmış gerçeklik' teknolojisi ile ekrana gelen grafikler izleyenlere dinamik ve canlı bir ekran sundu.

Siyasetçiler, gazeteciler, akademisyenler ve iş adamlarının konuk olduğu yayında; ilk sonuçlar sandıklar açıldığı an aktarılmaya başlarken uzman isimler de tarihi oylamayı sıcağı sıcağına yorumladı.

TARİHİ ZAFERİ TÜRKİYE ATV-AHABER'DEN, DÜNYA ANEWS'TEN TAKİP ETTİ

Milletin kararının belli olması ile milyonlar meydanlara akın etmeye başlarken, yurdun dört bir yanında yaşanan büyük coşkuyu Türkiye, Atv ve A Haber ekranlarından takip ederken, Afrika'dan Rusya'ya hatta Orta Doğu'ya kadar toplamda 1 buçuk milyar nüfusa ulaşan coğrafyalarda da dünyanın gözü A News ekranlarındaydı.