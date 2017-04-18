2006 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı klasik Bale bölümünü bitiren Mehmet Sefa Öztürk, mezuniyet gecesi geçirdiği trafik kazası ile tekerlikli sandalyeye mahküm kaldı.

Kaza sonucu felç geçiren bedensel engelli balet memet sefa öztürk'ün azim dolu hayat hikayesi stüdyodaki herkesi göz yaşlarına boğdu.

Engelli balet ve güzeller güzeli eşi Esra Erol'a konuk oldu

Memet Sefa Öztürk: "Başaramazsan hep eksiksin, ben başarıyorum. engelli olmak eksiklik değildir"

Kazadan bir süre sonra internetten tanıştığı İpek Öztürk ile dünya evine giren Memet Sefa en büyük destekçisinin ise eşi İpek Öztürk olduğunu söyledi. Yoğun istek üzerine stüdyoda canlı performans sergileyen balet Memet Sefa izleyiciden büyük alkış aldı.

Esra Erol ise, "Yaşamın kıymetini bilin, mücadeleden ve azimden hiç vazgeçmeyin." diyerek bir kez daha aşkın engel tanımadığını gösterdi.