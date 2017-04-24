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'Diriliş Ertuğrul' hayranlarını üzecek haber
'Diriliş Ertuğrul' hayranlarını üzecek haber
Giriş Tarihi: 24.4.2017
21:47
Güncelleme Tarihi: 24.4.2017
21:50
Diriliş Ertuğrul'un 86'ncı bölümünü bekleyen izleyiciye kötü haber
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