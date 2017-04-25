'Diriliş Ertuğrul' hayranlarını üzecek haber

Giriş Tarihi: 24.4.2017 21:47 Güncelleme Tarihi: 25.4.2017 01:52
'Diriliş Ertuğrul' hayranlarını üzecek haber

Diriliş Ertuğrul'un 86'ncı bölümünü bekleyen izleyiciye kötü haber

ARKADAŞINA GÖNDER
'Diriliş Ertuğrul' hayranlarını üzecek haber
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz