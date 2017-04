Türkiye’nin lider haber kanalı A Haber 6 yaşında!

Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak A Haber'in 6'ıncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Albayrak mesajında şu ifadelere yer verdi: 'Türk televizyonculuğunda yeniliğin adı, lider haber kanalı A Haber, başarılarla dolu 6 yılı geride bıraktı. Ülkemizin içinden geçmekte olduğu tarihi sürecin ihtiyaçları karşısında en doğru refleksi göstererek büyük sorumluluk üstlenen A Haber, 27 aydır haber kanalları arasında zirvenin sahibi… Özel haberleri ve belgeselleri, uzman konuklarının iddialı analizleri ile gündem yaratan ve toplumun değerlerine sahip çıkan duruşu ile takdir kazanan A Haber, milletin vicdanına tercüman olmaya devam ediyor. A Haber'i, reyting kaygılarının ötesinde vatana millete hizmet etme duygusuyla zirveye taşıyan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunar, daha nice başarılı yılları hep birlikte kutlamayı dilerim.'

TÜRKİYE’NİN LİDER HABER KANALI A HABER 6 YAŞINDA!

Kanalın kuruluş yıl dönümünde konuşan A Haber Genel Müdürü Abdulhalik Çimen ise 'Bundan tam 284 gün önceydi… O gece Allah, o hainlerin gözüne perdesini çekmemiş olsaydı, belki, bugün burada olamayacaktık… İddianamede de gördük ki o gece; tanklarıyla, toplarıyla, tüfekleriyle bizi öldürmek istediler… Hedefleri korkutmak değil, öldürmekti… Zaten biz de o gece helikopterin üzerimizde uçtuğuna gözlerimizle şahitlik ettik… Ama kapımızdan döndüler. Biz gazi bir medya grubuyuz. Geride kalan 6 yılda çok şey yaşadık. 5 seçim atlattık, Gezi kalkışmasını yaşadık, 17-25 Aralık kalkışmalarını gördük, darbecileri gördük, terörü, provokasyonları, Fırat Kalkanı Operasyonu'nu gördük… Ve tabii ki 15 Temmuz gecesini atlattık…

6 yılı neredeyse 60 yıla sığdırdık, tecrübemiz buradan geliyor. Biz refleksleri olan, dili olan, milletin yanında, yerli ve milli bir grubuz. Rakiplerimizi bu sayede geride bıraktık… Haber televizyonculuğunun da televizyon haberciliğinin de nasıl yapılması gerektiğini Türkiye'ye anlattık. Özel haberlerimiz, özel röportajlarımız, Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden canlı yayınlarımız, programlarımız, analizlerimiz, portrelerimiz, belgesellerimiz yayıncılık tarihine damga vurdu.

Ailemiz her geçen gün daha da büyüyor. A Haber'den yeni markalar çıkıyor… A Spor bunlardan biri, ANews ile dünyaya sesleniyoruz. Yeni bir ekonomi kanalı kuruyoruz. Turkuvaz Radyolarımız Türkiye'nin en çok dinlenen radyoları. Bize bu yolda her türlü desteği sağlayan Sayın Serhat Albayrak'tır. Kendisine ne kadar teşekkür etsek az. 6 yılda mütevazi olarak büyüdük. Gelecek günlerde daha da büyüyeceğiz inşallah. Başta Serhat Bey olmak üzere hepinize bir kez daha minnetlerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum…' dedi.

A Haberin kuruluş yıl dönümüne katılan ekranın tanıdık simaları, çalışan ve yöneticileri tebrik ederek şunları söyledi;

SALİH NAYMAN- A HABER SPİKERİ

Hayırlı olsun bir kez daha. Her sene bugün geldiğinde 'O kadar zaman geçti mi?' diyor insan ama hızla geçiyor zaman. A Haber sanki 6 yıldır değil de 16 yıldır varmış gibi. Her geçen gün büyüyoruz; hem izler kitlesi anlamında, hem ulaşılabilirliği anlamında. Bu da daha fazla sorumluluk demek. Yaptığımız şeyi ne kadar çok kişiyle paylaşırsak o kadar çok mutluluk verici. Hep beraber kolay gelsin.

EKREM KIZILTAŞ - TAKVİM GAZETESİ YAZARI

Aslında söylenecek her şeyi zaten A Haber söylüyor. Yani 6 yıl içerisinde Türkiye'nin birinci haber kanalı olma gücüne erişmiş bir televizyon kanalından bahsediyoruz. Dolayısıyla zannediyorum 24 saat boyunca bu ülkede ve dünyada olup biten her şeyi bu ülkenin insanlarına aktarılması gerektiği şekilde aktaran ve onları hakikaten bilgilendiren, olup biten her şeyden haberdar eden bir haber kanalı. İyi ki var, inşallah bundan sonra bu gücün, yayın hayatına yeni başlayan ANews ile dünya çapında yayılması en büyük temennimiz.

AVNİ ÖZGÜREL – GAZETECİ YAZAR

Türkiye'de haber kanalcılığı son derece zordur. Bu kulvarda dikiş tutturmak, o da çok zor. A Haber bütün bu engelleri aşmış bir kanal. Şu anda haber kanalları içerisinde en ön safta olduğunu da biliyoruz. Bu başarı sadece izlediği çizgiden kaynaklanmıyor. Yaptığı yayının kalitesinden de kaynaklanıyor. Gazetecilik açısından baktığımda Türkiye'de en çabuk haber ileten kanal olarak görüyorum. Günü gününe nerdeyse Türkiye'de tarihsel süreci izleyen, ona denk düşen küçük belgeseller üreten bir kanal. Bunun da son derece seyirciye cazip geldiğini düşünüyorum. Nice yaşlar diliyorum.

PROF.DR. KEREM ALKİN - EKONOMİST

Haber kanalları özüne baktığınız zaman aslında Türkiye'de çok önemli bir işlev görüyor. A Haber ise bu konuda gerek ekran yüzleri ile gerek yönetimi ile bu çıtayı olağanüstü yükseltmiş durumda. Malum içinde bulunduğumuz dönem küresel ve bölgesel anlamda çok önemli siyasi ve ekonomik gelişmeleri ve önemli kırılmaları barındırıyor. Bu nedenle halkın kaliteli ve bu işi üst standartta yapan haber kanalları üzerinden önemli kararları almak adına bütün bu detaylara hâkim olması lazım. A Haber bu boyutuyla bakıldığı zaman hem haberin kendisini hem de arka yüzünü olağanüstü bir detayla kurgulamakta ve çok başarılı işlere imza atmakta. Bu nedenle 6 yıllık performans önümüzdeki 10-20 yıl gerçekten televizyon haberciliğinde A Haber'in bu süreci en üst çıtada tutmaya devam edeceğini çok net gösteriyor.