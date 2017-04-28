Türkiye'nin yükseliş dönemini Türkiye ve dünyadan 66 noktadan yayınlarla ekranlara taşıdı. Televizyonculuk tarihinde bir ilki daha gerçekleştiren A Haber yaklaşık 3 buçuk saatlik yayınında teknolojinin tüm imkanlarını kullandı.







Artırılmış gerçeklik teknolojisiyle izleyicilere görsel bir ziyafet de sunuldu. Bu özel yayında geçmişe bakılmadı, türkiye'nin yeni vizyonu anlatıldı.

Türkiye'nin yükseliş dönemi

Cumhuriyetin yüzüncü yılında bizleri nasıl bir türkiye'nin beklediğini A Haber muhabirleri aktardı. Dış politikadan, siyasete, ekonomiden, sağlığa, spordan kültür sanata kadar her alanda Türkiye'nin hedefleri ekrana taşındı.





Küresel bir güç olmak isteyen Türkiye'nin dış politika hamlesi de 17 farklı ülkeden yapılan bağlantılarla anlatıldı. Çanakkale'den Erzurum'a, Washıngton'dan Kabil'e, Belçika'dan Pekin'e kadar geniş bir haber ağına sahip A Haber, bu özel yayınıyla dünya televizyonculuk tarihine geçmiş olmanın gururunu yaşadı





