‘Aşk ve Mavi’yle zirvede

Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Aşk ve Mavi, önceki akşam yayınlanan 25. bölümüyle tüm kişilerde en çok izlenen yapım olarak zirveye yerleşti. Emrah Erdoğan ile Burcu Kıratlı'nın başrolünü paylaştığı, Işıl Yücesoy, Kenan Bal gibi deneyimli oyuncuların rol adlığı Aşk ve Mavi, tüm kişilerde 8,31 izlenme oranı ve 19.07 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. NTC Medya'nın yapımcılığını üstlendiği, hakan Arslan'ın yönetmenliğini yaptığı dizinin önceki akşam yayınlanan bölümünde Hasibe (Ayşegül Ünsal), Fatma'nın (Nur Yazar) Cemal'den (Cüneyt Mete) hamile kaldığını öğrendi. Durumu konaktakilerden saklamaya çalıştı ancak, Birgül'ün (Birgül Ulusoy) Fatma'nın hamile olabileceğini Refika'ya (Işıl Yücesoy) söylemesi konağı karıştırdı.