'Haymana karakterini kendime yakın hissediyorum'

Giriş Tarihi: 4.5.2017 20:00 Güncelleme Tarihi: 4.5.2017 20:04
'Haymana karakterini kendime yakın hissediyorum'

Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Altın Baklava Filim Festivali' kapsamında yapılan söyleşiye katılan ünlü oyuncu, 'Diriliş Ertuğrul' dizisindeki 'Haymana' karakterini kendisine yakıştırdığını söyledi. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Altın Baklava Filim Festivali'nde juri başkanı olan oyuncu, festivalin ödül töreni ve gala gecesine katılmak için Gaziantep'e geldi. Tören öncesinde üniversite konferans salonunda düzenlenen söyleşiye katılan oyuncu, öğrencilerle sohbet ederek, sorularını cevapladı.

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'Haymana karakterini kendime yakın hissediyorum'
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