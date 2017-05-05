Muzaffer Şafak: RATEM’e yeni kan lazım

Kanal 7 Planlama ve Teknik Daire Başkanı ve RATEM Başkan Yardımcısı Muzaffer Şafak, başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

7 Mayıs Pazar günü yapılacak RATEM Genel Kurulu'nda yeni başkan ve yönetim belli olacak.

Kanal 7 Planlama ve Teknik Daire Başkanı ve RATEM Başkan Yardımcısı Muzaffer Şafak RATEM'de yeni bir yönetime ihtiyaç olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

Radyo televizyon yayıncılığının sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan kaynaklanan hakların takibi ve korunması amacıyla 2001 yılında kurulan ancak bugüne kadar kuruluş amacı doğrultusunda hiçbir şey yapmayan RATEM'de kan değişimi zamanı geldi. Türkiye genelinde 800 yayıncıyı temsil eden RATEM, 16 yılda iki başkan ve aynı kişilerden oluşan yönetimle, yayıncıların haklarını korumakta yetersiz kaldı.

RATEM'DE DEĞİŞİM ŞART

Pazar günü yapılacak Genel Kurul'da yeni bir yönetime ihtiyaç duyulmaktadır. 16 yıldır iki kişi başkanlık koltuğunda yer değiştirme dışında dişe dokunur bir şey yapmamıştır. RATEM'in temsilcisi olduğu 800 yayıncının haklarının korunması, yeni projelerin hayata geçirilmesi için bu değişim şarttır.

YAYINCILARA CAN SUYU OLACAK PROJELER

Anadolu Yayıncılar Birliği'nin de desteğini alarak talip olduğumuz bu görevde, tüm yayıncıları en iyi şekilde temsil ederek, haklarını korumak öncelikli görevimiz olacak. Telif gelirlerinin toplanması ve adil şekilde dağıtılması önceliklerimiz arasında yer almakla birlikte TÜRSAT uydu kapasite bedellerinde indirim, RTÜK yıllık frekans kira bedelleri ve RTÜK yayın lisans bedellerinde indirim yaptırmak hedefimizdir. Ayrıca yerel medyanın hayatta kalabilmesi için, Enerji Bakanlığı'ndan kullanmış olduğu enerjinin sübvanse ettirmek için de en kısa sürede çalışma başlatacağız. Bunun yanı sıra yayıncıların dünya standartlarının üstüne ulaşması için gerekli çalışmaları yapacağız.

MEDYADA ÇOK SESLİLİK

Mevcut yönetim bugüne kadar, RATEM'e düşen görev ve sorumlulukları yerine getirememiş, telif haklarından doğan alacakları tahsil edememiş ve özellikle Anadolu medyasını mağdur etmiştir. Yapılacak yönetim değişikliğiyle birlikte Anadolu'da zor şartlardaki yayıncılara ek bir gelir kapısı oluşturarak onları rahatlatmak ve medyada çok sesliliğin önünü açmak öncelikli hedeflerimiz arasında olacaktır.

Çıktığımız bu yolda yeni bir yönetim için bizi destekleyen Anadolu Yayıncılar Birliği'ne de çok teşekkür ediyorum. RATEM'de kan değişimi için tüm yayıncıları 7 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da Bilek Otel'e (4. Levent) davet ediyorum.