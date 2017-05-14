‘Kanatsız Kuşlar’dan rekorlu start

ATV'nin merakla beklenen dizisi "Kanatsız Kuşlar"ın ilk tanıtımı yayımlandı. Çekimlerine geçtiğimiz pazartesi günü başlanan Koliba Film imzalı dizinin fragmanı ilgi odağı oldu. Etkiliyeci müziği ile sosyal medyada kısa sürede izlenme rekoru kıran "Kanatsız Kuşlar", yakında ATV ekranlarına gelecek. Yapımcılığını Ata Türkoğlu-Koliba Film, yönetmenliğini Kemal Uzun'un üstlendiği, senaryosunu Hakan Haksun'un kaleme aldığı "Kanatsız Kuşlar"da başlıca rolleri Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı, Deniz Bolışık, Fatih Al, Servet Pandur ve Seda Türkmen paylaşıyor. Hayata tutunabilmek için amansızca mücadele eden dört kardeş ile çocukları için her türlü fedakarlığa katlanan genç ve güzel bir annenin iç içe geçen öyküsü... İyilikten kötülüğün, kötülükten ise umudun doğabileceğini anlatan "Kanatsız Kuşlar", bir yudum mutluluk için çırpınan dramatik yaşamların hikâyesini ekranlara yansıtıyor.