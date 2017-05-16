Birsen teyze hayran bıraktı

ATV'de yayımlanan Murat Yıldırım'ın sunduğu Türk televizyonlarının en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in önceki akşam ekrana gelen bölümü yine ilginç anlara sahne oldu. Yarışmaya oğlu ve torunu ile katılan Aksoy'un kökleri Rusya'ya dayanıyor. Ailesi Atatürk'ün isteğiyle İstiklal Savaşı'na katılmak üzere Rusya'dan Türkiye'ye getirilmiş. Atatürk'le Lenin tarafından tanıştırılan dedesi Çarlık Rusyası'nın son Dışişleri Bakanı. Babası ise İstiklal mücadelesinde savaş veren askerlerden. Türkiye'nin ilk dizilerinden birinde uzun süre rol alan Aksoy eski bir manken ve fotomodel. Aksoy'un hikâyesi yarışmanın sunucusu Murat Yıldırım'ın da çok ilgisini çekti. Yıldırım sorduğu sorularla Aksoy'u yakından tanımaya çalıştı. Aksoy, şöyle açıklamalarda bulundu: "Babam 16 yaşındayken Gelibolu'da süngü savaşına girmiş. Bana 'Savaşın içinde en güzel uykularımı gasılhanede şehitlerle birlikte uyudum' diye anlatırdı. Kolay kazanılmadı bu savaşlar. Ülkemiz her zaman var olacak buna inanıyorum. O jenerasyondan geldiğim için de çok bahtiyarım. Bu program özellikle bizim yaşımızdakiler için inanılmaz bir terapi ve beyin jimnastiği." Kazanacağım paranın bir bölümü torununa bir bölümünü de lösemili çocuklar için harcayacağını söyleyen Aksoy, yarışmadan 125 bin liralık ödülle ayrıldı.