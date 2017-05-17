Cüneyt Diktaş Esra Erol’u gülmekten kırdı geçirdi

Giriş Tarihi: 17.5.2017 20:07 Güncelleme Tarihi: 17.5.2017 20:09
Cüneyt Diktaş Esra Erol’u gülmekten kırdı geçirdi

Son zamanlarda “mırın kırın” şarkısıyla ün kazanan Cüneyt Diktaş Esra Erol’un programına konuk olarak katıldı.

Senelerdir birbirini tanıyan iki ünlü isim canlı yayında dans ederek, "mırın kırın" şarkısını seslendirdi.

İlerleyen dakikalarda Cüneyt Diktaş sempatik tavırları ve esprileriyle Esra Erol'u gülmekten kırdı geçirdi.

Geçtiğimiz günlerde 3 adam programına katılan Cüneyt Diktaş, Eser Yenenler'in "bu şarkı tuttu" demesine gönderme yaptı ve programdan programa koşuyorum diyerek Eser'in sözlerini hatırlattı.

Cüneyt Diktaş, Esra Erol'a "kulisime sadece çay getirdiler" diyerek izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşattı.

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Cüneyt Diktaş Esra Erol’u gülmekten kırdı geçirdi
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