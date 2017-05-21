‘Kanatsız Kuşlar’ heyecan yarattı

atv'ninsezona damgasını vuracak yeni dizisi Kanatsız Kuşlar'ın ikinci tanıtımı da yayımlandı. Koliba Film imzalı dizinin ikinci fragmanı da büyük ilgi gördü... Sosyal medyada aynen ilk tanıtımı gibi tıklanma rekorları kıran Kanatsız Kuşlar'ın yayına girmeden fanları oluştu. Yapımcılığını Ata Türkoğlu-Koliba Film, yönetmenliğini Kemal Uzun'un üstlendiği, senaryosunu Hakan Haksun'un kaleme aldığı Kanatsız Kuşlar'da başlıca rolleri Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı, Deniz Bolışık, Fatih Al, Servet Pandur ve Seda Türkmen paylaşıyor. Hayata tutunabilmek için amansızca mücadele eden dört kardeş ile çocukları için her türlü fedakarlığa katlanan genç ve güzel bir annenin iç içe geçen öyküsü... İyilikten kötülüğün, kötülükten ise umudun doğabileceğini anlatan Kanatsız Kuşlar, bir yudum mutluluk için çırpınan dramatik yaşamların hikâyesini ekranlara yansıtıyor.