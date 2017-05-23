Esra Erol ve ekibi Survıvor’da

10 yıldır evlilik programı sunan ve evlilik formatını ilk hayata geçiren, bulunduğu konuma kendi başarısı ve çalışmaları ile gelen Esra Erol, bu başarısını ve yorgunluğunu ekipçe tatile giderek kutladı.

10 senenin sonunda ekipçe tatil keyfi yaşayan başarılı sunucu yaşadıkları eğlenceli anları Instagram'dan paylaştı. #EsraErolFestivali ve #EsraErolEkipTatili etiketleri ile paylaşım yapan Esra Erol ekibinin eğlenceli dakikaları gözlerden kaçmadı.

Bugün yayınlanan vtr'de Esra Erol ve Ali Özbir'in kıyasıya rekabeti günün en çok konuşulan konusu oldu. Farklı takımlarla survivor parkurunda karşı karşıya gelen çift kıyasıya mücadele verdi. Ali Özbir'in yarışmayı kazanmak için yaptıkları, başarılı sunucuyu çileden çıkardı.

Parkurun en dikkat çeken ismi, çiftin büyük oğlu İdrisali oldu. Esra Erol'un tatilde oğlu İdrisali ile yaptığı Survivor parkuru sosyal medya da büyük beğeni topladı.

Tatilini dolu dolu geçirip bu eğlenceli dakikalarını sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Esra Erol'a yüzbinlerce beğeni ve yorum geldi.

Esra Erol ve ekibi son olarak kamp ateşi yakmayı da ihmal etmedi ve ateşin etrafında şarkılar söyleyerek eğlencenin doruk noktasını yaşayarak, stres attı.