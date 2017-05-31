350 kilometre hızla Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçti

andarma Genel Komutanlığı'nın 178'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında; Türk motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde hız denemesi yaptı. Etkinlik nedeniyle köprünün Anadolu Yakası'na geçişleri yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapatıldı.

Trafik akışı karşı yönden açılan ek şeritle sağlandı.

ASAYİŞ TİMLERİYLE 2 KEZ KÖPRÜDEN GEÇTİ

Sofuoğlu önce Jandarma Motosikletli Asayiş Timleri ile birlikte 2 kez köprüden geçiş yaptı; onlarla köprü ortasında fotoğraf çektirdi. Milli motosikletçi daha sonra köprüde tek başına sürüş gerçekleştirdi. Kenan sofuoğlu köprüde 350 kilometre hıza ulaştı.

"ÇIKILABİLECEK EN YÜKSEK HIZA ÇIKTIM"

Denemenin ardından konuşan Sofuoğlu, "İnanıyorum ki Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde bugüne kadar çıkılmış belki de bundan sonra çıkılabilecek en yüksek hıza çıktım. 350 kilometreyi görebildim. Daha fazlası mümkündü yalnız burada daha önce hiç deneme yapmamıştım. Bu yüzden dolayı da o riski almak istemedim. Tabiki asfaltın iyi olması işimi kolaylaştırdı. Bir köprünün üzerinde 350'yi görmek kolay değildir. Büyük bir hava akımı var. Bu köprünün rekoru da 350 ile bizde. Daha sonra kırılır mı bilmiyorum" dedi.