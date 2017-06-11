Aşk ve Mavi yine zirvede

Başrollerini Emrah ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı cuma akşamları atv ekranlarında yayımlanan Aşk ve Mavi'nin zirve yolculuğu devam ediyor. Son dört bölümdür zirveyi kimseye kaptırmayan Aşk ve Mavi, önceki akşam ekrana gelen yeni bölümüyle "Tüm Kişiler" de en çok izlenen yapım olarak zirvedeki yerini korumayı başardı. NTC Medya'nın yapımcılığını üstlendiği, Hakan Arslan'ın yönetmenliğini yaptığı Aşk ve Mavi, tüm kişiler kategorisinde 6,43 izlenme oranı ve 16,87 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Dizinin bu haftaki bölümünde Ali (Emrah), Fatma (Nur Yazar) ve Cemal (Cüneyt Mete) arasındaki ilişkiyi sorgulamaya ve geçmişte yaşananları öğrenmeye çalışırken, Cema'in durumdan şüphelenmesi, olayı daha da gizemli hale getirdi. Diğer yandan Mavi (Burcu Kıratlı) ve Safiye'yi (Ayça Öztürk) konağa gelecek bebek heyecanı sardı. İkili alışverişe çıkarak konağı oyuncaklarla doldurunca, bazı eşyalar kazalara sebep oldu. Dizinin 32. bölümü haftaya cuma atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.