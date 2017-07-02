Zirvenin tek hâkimi

ATV'DE

BUGÜN NELER OLDU

Sevilen programlarıyla Türkiye'nin en çok izlenen kanalı olan atv zirveyi bırakmıyor. atv, yayımladığı dizi ve programlarıyla haziran ayında da Tüm Gün - Tüm Kişiler, Tüm Gün - AB, Tüm Gün - 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen kanal oldu. Kantar Medya'dan alınan verilere göre; haziran ayında da yüksek izlenme oranlarına sahip olan atv, birinciliğini yine bırakmadı. Ramazan ayı boyunca yayımladığı özel programlarla adından sıkça söz ettiren kanal, kaliteden ödün vermeden zirvede kalarak, en çok izlenen kanal olma unvanını taşımaya devam ediyor.atv'yi, ilgiyle takip edilen, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", 10 sezondur ekranlarda gelin-damat adaylarını buluşturarak, mutlu yuvalar kurulmasına öncülük eden "Esra Erol'da", gündemin nabzını tutan haber programları "atv Ana Haber Bülteni", "atv Gün Ortası", "Kahvaltı Haberleri", "atv'de Hafta Sonu", "Son Durak" dünyanın en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", samimi ve hoş sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, yemeklerin lezzetinden emin hızlı, marifetli ve kararlı olanların yarışı "Karavan" programları zirveye taşıdı."Dizi atv'de İzlenir" sloganıyla özdeşleşen atv'nin başarısında ekrana gelen dizileri de büyük pay sahibi. İzleyicinin beğeniyle takip ettiği dizilerden, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda, ailesiz büyüyerek hayata tutunmaya çalışan 5 genç kızın hayat hikâyesi "Kırgın Çiçekler", gençliği cezaevinde geçmiş, sevmeyi öğrenmeye fırsatı olmamış Ali ve hiç kimseyi sevmeyen Mavi'nin yürek burkan hikâyesi "Aşk ve Mavi", İstanbul'u terk etmek zorunda kaldığı çocukluk günlerinin ardından hayatı yük gemilerinde geçen, boksa meraklı Ali Smith'in buruk hayat hikâyesi "Bu Şehir Arkandan Gelecek", tercihleriyle başkalarının hayatını, başkalarının tercihleriyle de kendi hayatını yönlendirmek zorunda kalanların hikâyesi "Seni Kimler Aldı", hayata tutunabilmek için amansızca mücadele eden 4 kardeş ile çocukları için her türlü fedakârlığa katlanan genç ve güzel bir annenin iç içe geçen öyküsü "Kanatsız Kuşlar" ve TV'de ilk defa yayımlanan ve ses getiren yabancı yapım filmler, atv'yi birincilik koltuğunda tuttu.SABAH