Kanatsız Kuşlar zirveye uçtu

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Aşk, dram ve heyecan yüklü sahneleriyle sosyal medyada da çok konuşulan ve büyük beğeni toplayan atv'nin sevilen dizisi 'Kanatsız Kuşlar'ın dördüncü bölümü Tüm Kişiler'de 6.21 izlenme oranı ve 20.54 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de 4.50 izlenme oranı ve 16.92 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde ise 5.29 izlenme oranı ve 18.12 izlenme payına ulaşarak en çok izlenen dizi oldu. Yapımcılığını Ata Türkoğlu- Koliba Film, yönetmenliğini Kemal Uzun'un üstlendiği, senaryosunu Hakan Haksun'un kaleme aldığı Kanatsız Kuşlar'da başlıca rolleri Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı, Deniz Bolışık, Fatih Al, Servet Pandur ve Seda Türkmen paylaşıyor. Hayata tutunabilmek için amansızca mücadele eden dört kardeş ile çocukları için her türlü fedakarlığa katlanan genç ve güzel bir annenin iç içe geçen öyküsü. İyilikten kötülüğün, kötülükten ise umudun doğabileceğini anlatan Kanatsız Kuşlar, bir yudum mutluluk için çırpınan dramatik yaşamların hikayesini ekranlara yansıtıyor.