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Ve belli oldu... geri dönüyor!

Giriş Tarihi: 14.8.2017 15:13 Güncelleme Tarihi: 14.8.2017 15:24
Ve belli oldu... Çağatay Ulusoy geri dönüyor!

Netflix'in ilk Türk orijinal dizisinde ana karakteri ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy canlandıracak.

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Ve belli oldu... Çağatay Ulusoy geri dönüyor!
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