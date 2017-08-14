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Ve belli oldu... Çağatay Ulusoy geri dönüyor!
Ve belli oldu...
Çağatay Ulusoy
geri dönüyor!
Giriş Tarihi: 14.8.2017
15:13
Güncelleme Tarihi: 14.8.2017
15:24
Netflix'in ilk Türk orijinal dizisinde ana karakteri ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy canlandıracak.
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