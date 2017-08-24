RTÜK'ten o programlara ceza yağdı!

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, RTÜK'ün bugün gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında, yanıltıcı nitelikte yayın yapan ve ürün satışını gerçekleştiren kanallar ile aile yapısını zedeleyici kliplere yer veren kanallara en üst sınırdan cezalar verildi.



Kurul, "Nazar duası", "Cin mektubu", "aile içi muhabbet" gibi ürünler satan, hisse karşılığında yurt dışında kurban kestiğini iddia eden Bedir TV'ye en üst seviyeden üç ayrı ceza verdi.



Söz konusu TV kanalı, "Nazar duası, cin mektubu, aile içi muhabbet" gibi ayetleri vatandaşlara satması sebebiyle, 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 6112 sayılı Kanun'a eklenen herhangi bir ürünün ilgili sağlık mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına ve reklamına yer verilmeyeceğine yönelik hüküm uyarınca 10 gün yayın durdurma cezası aldı.



RTÜK'ün ayrıca bu konuyu Sağlık Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) gibi ilgili kuruluşlara da bildirdiği öğrenildi.