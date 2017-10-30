Kırgın Çiçekler 95. bölümde sır perdesi aralanıyor!

Ejder'in oyununa gelen Meral, panikleyerek kaçmaya karar verir. Ejder'in ihbarıyla kıskıvrak yakalanır. Haberi alan kızlar korku içinde kalır. Kader beklenilmeyen bir yardımla kapatıldığı yerden kaçmayı başarır.

SIR PERDESİ ARALANIYOR!

Eylül, Ali ile beraber tehlikenin içine atılır. Songül ve Güney'in aşkı zor günlerle sınanmaktadır. Kader, Ejder'in odasında Banu'nun resmini bulunca, şok olur. Ailesiyle ilgili sır perdesi aralanmaya başlar.

KIRGIN ÇİÇEKLER 95. SON BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI - HEMEN İZLE!

KIRGIN ÇİÇEKLER 95. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! HEMEN İZLE

KIRGIN ÇİÇEKLER 94. BÖLÜM ÖZETİ

Harika, Kader'in yaşadığını söyler. Kızlar çok heyecanlanır. Harika ile konuşmak üzere eve gittiklerinde, kızın kaza geçirdiğini öğrenirler. Macide perişan haldedir. Ejder her şeyden habersizmiş gibi davranır. Songül ve Güney yeni evlerine taşınır. Feride ve Ali yeni bir dava dosyası alarak, tüyler ürperten bir olayın peşine düşerler. Kızlar Kader'i ararken, vakit geçtikçe umutlar tükenmek üzeredir.

KIRGIN ÇİÇEKLER 94. SON YENİ BÖLÜM TAMAMI İZLE (TEK PARÇA OLARAK HEMEN İZLE)