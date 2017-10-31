Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 78.yeni bölümü ile ekranlara geldi | HEMEN İZLE

Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 78. bölüm ile ekranlara geldi. EDHO, yine Salı gecesine damgasını vurmayı başarırken, Eskıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki yeni gelişen olaylar izleyiciyi heyecanlandırdı. Eşkıya Dunyaya Hükümdar Olmaz 78. bölümde sosyal medyada da çok konuşuldu. EDHO'nun tüm bölüm ve fragmanlarını buradan bulabilirsiniz.

ESKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 78. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli'nin düşmanları hem içeriden hem dışarıdan saldırıya geçmişlerdir.Bir yanda aileyi içeriden bitirmeyi amaçlayan Ekrem, diğer yanda tehditleriyle korku salmaya çalışan gözü kara Mürsel…Tehlikenin nereden geleceği belli olmayan bu zamanlarda Hızır'ın sevdiklerini korumak adına herkesten bir adım önde olması gerekmektedir. Bunun için ona oyun kuranların zaaflarının peşine düşecektir.

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Kendini bir yalana kaptırıp tüm ailenin yüzünü yere eğen Hızır Ali'nin zaafı Ceylan'ın resmen devletten uzaklaştırılmasına yol açmıştır.Ailenin başına gelebilecek olası felaketlerin önlenmesi için herkes elini taşın altına koymaya hazırdır.Şahsi meselelerin ticaretini etkilemesine izin vermeyecek olan Ünal Kaplan'a göre ise bir cenaze daha görmeden bir düğün olması gerekmektedir.

ESKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 78. BÖLÜM ÖZEL SAHNELER!