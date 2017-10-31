Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan devam ediyor

ESKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA NELER OLACAK?

Hızır Çakırbeyli'nin düşmanları hem içeriden hem dışarıdan saldırıya geçmişlerdir.Bir yanda aileyi içeriden bitirmeyi amaçlayan Ekrem, diğer yanda tehditleriyle korku salmaya çalışan gözü kara Mürsel…Tehlikenin nereden geleceği belli olmayan bu zamanlarda Hızır'ın sevdiklerini korumak adına herkesten bir adım önde olması gerekmektedir. Bunun için ona oyun kuranların zaaflarının peşine düşecektir.

Kendini bir yalana kaptırıp tüm ailenin yüzünü yere eğen Hızır Ali'nin zaafı Ceylan'ın resmen devletten uzaklaştırılmasına yol açmıştır.Ailenin başına gelebilecek olası felaketlerin önlenmesi için herkes elini taşın altına koymaya hazırdır.Şahsi meselelerin ticaretini etkilemesine izin vermeyecek olan Ünal Kaplan'a göre ise bir cenaze daha görmeden bir düğün olması gerekmektedir.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI!