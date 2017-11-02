Kanatsız Kuşlar 20. yeni bölümde heyecan devam ediyor! Zeynep, Nefise'nin kızıymış!

Atv'nin sevilen dizisi Kanatsız Kuşlar'da heyecan devam ediyor. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kanatsız Kuşlar yeni bölümü bu akşam yayınlanıyor. Yeni bölüm ile izleyiciyi yine ekran başına kitleyecek. Son gelişen olaylarla 20. bölümde heyecan dolu dizgin olacak.

KANATSIZ KUŞLAR 20.YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ahmet, Zeynep'in karşısına nikah cüzdanıyla çıkar ve kendisiyle gelmesini ister. Onur, şok olmuştur. Emre, Muzaffer'in her şeyi bildiğini öğrendiğinde daha da öfkelenir. Annesine her şeyi anlatacaktır. Muzaffer, tam da bunu isteyerek Emre'yi kovar. Nefise, çocuklarıyla tuttuğu evde mutlu olacağını sanırken beklenmedik bir olay tüm duygularını altüst eder. Yaşadıkları zor anlardan kurtuluş için yine Muzaffer'den yardım istemek zorundadır. Fakat Nefise, hiç ummadığı bir tepkiyle karşılaşır. Muzaffer, içindeki fırtınaların çaresi olarak her şeyi yakacak gibidir. Onun gazabından Azime ile kızı Emel de nasiplerini alırlar. Gerçekleri öğrenen Onur, Zeynep'e zor anında yardım edecek midir?

KANATSIZ KUŞLAR 20. YENİ BÖLÜM SON FRAGMANI YAYINLANDI!

KANATSIZ KUŞLAR 19. BÖLÜM ÖZETİ

Muzaffer'in isteği karşısında ne yapacağını bilemeyen Nefise, iyice köşeye sıkışmıştır. Çocuğunu düşürdüğünü söylemeyen Tuba, beklenmedik şekilde Muzaffer'in oyununun bir parçası olur. Muzaffer, Azime'yi onun özel hizmetine verir. Sırrı öğrendiğini gizlemeyi sürdüren Muzaffer'in Nefise için de sıra dışı bir planı vardır.