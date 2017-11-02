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son bölümüyle nefes kesti!

Giriş Tarihi: 2.11.2017 18:43 Güncelleme Tarihi: 3.11.2017 00:32
Kanatsız Kuşlar son bölümüyle nefes kesti!

20. son bölümü ile ekranlara geldi. Atv'nin en çok seyredilen dizilerinden Kanatsız Kuşlar 20. son bölümünde izleyiciyi heyecanladıracak sahneler oldu. Sevenlerinin merakla takip ettiği Kanatsız Kuşlar dizisinin ünde neler oldu?

Atv'nin sevilen dizisi 'da heyecan devam ediyor. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kanatsız Kuşlar ü ile bu akşam ekranlara geldi. Yeni bölüm ile izleyiciyi yine ekran başına kitledi.

KANATSIZ KUŞLAR 20.YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU
Ahmet, 'in karşısına nikah cüzdanıyla çıkar ve kendisiyle gelmesini ister. Onur, şok olmuştur. Emre, Muzaffer'in her şeyi bildiğini öğrendiğinde daha da öfkelenir. Annesine her şeyi anlatacaktır. Muzaffer, tam da bunu isteyerek Emre'yi kovar. Nefise, çocuklarıyla tuttuğu evde mutlu olacağını sanırken beklenmedik bir olay tüm duygularını altüst eder. Yaşadıkları zor anlardan kurtuluş için yine Muzaffer'den yardım istemek zorundadır. Fakat Nefise, hiç ummadığı bir tepkiyle karşılaşır. Muzaffer, içindeki fırtınaların çaresi olarak her şeyi yakacak gibidir. Onun gazabından Azime ile kızı Emel de nasiplerini alırlar. Gerçekleri öğrenen Onur, Zeynep'e zor anında yardım edecek midir?

KANATSIZ KUŞLAR 20. YENİ BÖLÜM SON FRAGMANI YAYINLANDI!

KANATSIZ KUŞLAR 19. BÖLÜM ÖZETİ
Muzaffer'in isteği karşısında ne yapacağını bilemeyen Nefise, iyice köşeye sıkışmıştır. Çocuğunu düşürdüğünü söylemeyen Tuba, beklenmedik şekilde Muzaffer'in oyununun bir parçası olur. Muzaffer, Azime'yi onun özel hizmetine verir. Sırrı öğrendiğini gizlemeyi sürdüren Muzaffer'in Nefise için de sıra dışı bir planı vardır.

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Kanatsız Kuşlar son bölümüyle nefes kesti!
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