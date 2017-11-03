Aşk ve Mavi 39.bölümde nefes kesti! Hemen izle

AŞK VE MAVİ'NİN 39. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Cemal, Ayhan'ın cinayetini üstlenmiştir. Ali, Ayhan'ı öldürenin kendisi olduğunu söylese de kimse ona inanamaz. Faysal, Cemal'e karşı nefret doludur. Hem Ayhan'ı öldürmüş hem de kardeşi Gülay'ı hamile bırakmıştır. Mavi, Ali'yle Sinem arasında bir ilişki olduğundan şüphelenir. Ali'nin harcamalarını inceleyen Mavi, şüphesinde haklı olduğunu görür.

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AŞK VE MAVİ'NİN 38 BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Mavi'nin kaçırılması, başta Ali olmak üzere Göreçkileri perişan eder. Herkes Mavi'den gelecek haberi beklemektedir. Faysal, Göreçkilere bir adım daha yakınlaşmış, onların güvenini kazanmıştır. Hiç kimse onun ölen Ayhan'ın abisi olduğunu bilmemektedir. Demirhan'ın bebek arabasına bırakılan bir not üzerine Cemal, polise teslim olmaya karar verir.