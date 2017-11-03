Esra Erol’da programında şok itiraf! “Bir günde iki defa kürtaj oldum”

5.5 aylık hamileyken 1300 TL karşılığında Leyla Atay aracılığıyla hamileliğine son verildiğini iddia eden kişi,

"Şuan 34 yaşındayım. 16 yaşındayken aşırı büyük bir karın ağrısıyla Adana'da doğum evine gittim. Çok sancım olduğundan kayıt yaptırmadan direkt doktorun odasına çıktım. Doktor ultrasonla baktı. Evli misin, bekâr mısın diye sordu. Bende bekâr olduğumu söyledim. Benimle alay edercesine, bu bebeği karnına leylekler mi taktı o zaman dedi. Şok oldum. Kaydını yaptırdın mı diye sordu ve yaptırmadığımı söyledim. Doğuracak mısın yoksa aldıracak mısın dedi. Okuduğumu ve aileme bunu söyleyemeyeceğimi dile getirdim ve doğuramam dedim. Sen Allah'ın sevdiği kuluymuşsun bana denk geldin dedi ve hemen hemşireyi çağırdı beni taksiye bindirdiler. Kliniğe gittik. Leyla geldi. Bana ailemin nerede olduğunu sordu, bende ailemin yaşamadığını söyledim. Eğer bu çocuğu doğurmak istiyorsan biz sana okuman için yardımcı oluruz dedi ben çocuğa bakamayacağımı söyleyince, Leyla da bana ben sana bak demiyorum. Sen bu çocuğu bize ver. Bizde bakabilecek, durumu olan, iyi bir aileye veririz dedi ama ben kabul etmedim.

Bebeğin 1 aylık olduğunu biliyordum ama 5.5 aylıkmış!

Kürtajdan sonra yavaş yavaş kendime geliyordum. Leyla ve doktorun tartışmalarını duydum. Doktor Leyla'ya bebeğin neden bu kadar büyük olduğunu söylemedin diyordu. O sırada ben kaç aylık bebek diye sordum ve doktor bana 5.5 aylık olduğunu söyledi. Ben 1 aylık olduğunu biliyordum. 5,5 aylık olduğunu duyunca, lütfen dokunmayın, ellemeyin dedim. Doktor da bana bu saatten sonra yapabilecek hiçbir şey yok. Alabildiğimizi aldık, kalbi hala atıyor. Kürtajın yarım kaldı dedi, o gece orada kaldım. Ve Leyla Atay da o gece klinikte kaldı. Sürekli yanıma gelip beni kontrol etti.

Ve sabah tekrar doktor yanıma geldi, beni tekrar kürtaja aldı. 1 günde iki defa kürtaj oldum. 1300 TL para ödedim ve kaydım yok. 34 yaşındayım 8 yıllık evliyim ve hala çocuk düşünmüyorum. 3 yıl boyunca psikolojik destek aldım."

Türkiye her yerde Leyla Atay'ı arıyor!

Canı yanmış bir kadın, yaşadıklarımı unutamıyorum diyerek sözlerini noktaladı.