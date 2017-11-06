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hayranlarına büyük müjde!

Giriş Tarihi: 6.11.2017 10:23 Güncelleme Tarihi: 6.11.2017 10:26
Diriliş Ertuğrul hayranlarına büyük müjde!

TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi , 4. sezona da bomba gibi başladı.

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Diriliş Ertuğrul hayranlarına büyük müjde!
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