Kırgın Çiçekler 96.bölümde Serkan'a sürpriz!

KIRGIN ÇİÇEKLER 96. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ejder'in annesinin arkadaşı olduğunu anlayan Kader, babasının kim olduğunu öğrenmek için Ejder'le konuşmaya karar verir. Meral engel olmak için her şeyi yapmaya kararlıdır.

Ali ve Feride'nin araştırdığı Rahmi Bey olayıyla ilgili şok bir gelişme yaşanır. Serkan, herkesin hasta olduğunu bildiğini öğrenir. Güney, Serkan'a sürpriz yaparak en sevdiği sanatçıyla sahneye çıkmasını sağlar. Hastalığını kritik bir evresinde olan Serkan, son gücünü sahnede tüketir…

KIRGIN ÇİÇEKLER 96. SON BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI - HEMEN İZLE!

KIRGIN ÇİÇEKLER 95. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ejder'in oyununa gelen Meral, panikleyerek kaçmaya karar verir. Ejder'in ihbarıyla kıskıvrak yakalanır. Haberi alan kızlar korku içinde kalır. Kader beklenilmeyen bir yardımla kapatıldığı yerden kaçmayı başarır. Eylül, Ali ile beraber tehlikenin içine atılır. Songül ve Güney'in aşkı zor günlerle sınanmaktadır. Kader, Ejder'in odasında Banu'nun resmini bulunca, şok olur. Ailesiyle ilgili sır perdesi aralanmaya başlar.

KIRGIN ÇİÇEKLER 95. SON YENİ BÖLÜM TAMAMI İZLE (TEK PARÇA OLARAK HEMEN İZLE)