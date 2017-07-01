TÜRKSAT’ta FETÖ’cü sanık sayısı arttı

BUGÜN NELER OLDU

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan TÜRKSAT yerleşkesindeki eylemlerle ilgili, olay tarihinde albay rütbesiyle Özel Kuvvetler Komutanlığı Yurtdışı Harekatı Hazırlık Daire Başkanlığı'nda görev yapan Harun Olgun hakkında, "insan öldürmek", "insan öldürmeye teşebbüs", "mala zarar vermek", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "nitelikli yağma" suçlarından dava açıldı. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, davayı darbe girişimi gecesi TÜRKSAT'a giderek, yayınları kesmeye çalışmakla suçlanan 16 sanığın yargılandığı davayla birleştirdi. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianamesinde, darbe girişimi gecesi TÜRKSAT'a yönelik baskına katılan davanın sanıklarının çoğunun, olay akşamı, TÜRKSAT'tan önce Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na gittiklerini, Harun Olgun ve olay tarihinde yarbay rütbesiyle Özel Harekat Tabur Komutanı olan Eray Uçkun'un, diğer darbe şüphelilerini gruplara ayırıp, piyade tüfekleri, mühimmat ve teçhizat almalarını sağladıkları ve bu şekilde ekibi hazırladıklarını beyan ettikleri bildirildi.