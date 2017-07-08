SABAH muhabirinden 15 Temmuz belgeseli

BUGÜN NELER OLDU

Yönetmenliğini aHaber ve SABAH Muğla temsilcisi Kenan Gürbüz'ün yaptığı 15 Temmuz belgeselinde, o geceye ait ilk kez yayımlanan görüntülere yer verildi. 15 Temmuz gecesi Marmaris'te görev yapan Gürbüz'ün ikinci belgeseli "15 Temmuz/ İhanet ve Direniş/ Marmaris"te, ilk kez yayımlanan görüntülerle o gece Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otel suikast timi tarafından havadan taranırken, Sahil Güvenlik ekiplerinin, aldıkları talimat gereğince nasıl seyrettiklerine de yer verildi. Büyük ilgi gören belgeselde Erdoğan'a suikast girişimi sırasında vatandaşların 112 Acil Servisi'ne yaptıkları ihbarların ses kayıtları da ilk kez yayımlandı.