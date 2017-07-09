1 yılda 11 bin dava 47 bin tutuklu: İnlerine girildi

BAŞLARKEN
Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti, 15 Temmuz
2016 gecesi, tarihin en karanlık saldırısına uğradı. Cumhuriyeti ve demokrasiyi yıkmak isteyen FETÖ, devletin içine sinsice yerleştirdiği asker kıyafetli mensuplarıyla, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı öldürüp, tankları, F-16'ları ve silahlarıyla milletin üzerine acımasızca ölüm kustu. Ancak Erdoğan'ın millete çağrısıyla on binlerin demokrasi inancıyla sokaklara dökülmesi ve destansı direnişiyle bu hain saldırı püskürtüldü. Ardından devletin her zerresine nüfuz eden bir ihanet şebekesiyle mücadele başladı. Darbeye kalkışan FETÖ mensupları artık adalet önünde hesap veriyor. SABAH, bu yazı dizisiyle geçen bir yılda yaşananları anımsatırken, destan yazılan o gecenin bilinmeyenlerine de ışık tutacak.
15 Temmuz akşamı saat 22.00- 23.00 sıralarında sosyal medyada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki bir grubun darbe girişiminde bulunduğu yönünde haberler yayıldı. İstanbul Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri askerler tarafından kapatıldı. Ankara'da savaş uçakları alçaktan uçuş yapmaya başladı, Genelkurmay Başkanlığı çevresinden silah sesleri geliyordu. İstanbul Atatürk Havalimanı'nın uçuş kontrol kuleleri tanklarla gelen cuntacı askerler tarafından ele geçirildi. Saat 23.10'da da Başbakan Binali Yıldırım "TSK içinde bir grubun darbe girişimine kalkıştığını" açıkladı. Bu saatten itibaren cumhuriyet savcıları hemen görev yerlerine giderek, darbeye ilişkin soruşturmalar başlattı.
AYNI GECE YARISI SORUŞTURMA
Darbe girişimine Emniyet ve TSK içindeki darbe karşıtları anında reaksiyon gösterirken, ilk soruşturma, kalkışma gecesi saat 00.35'de İstanbul'da başlatıldı. Küçükçekmece Başsavcısı Ali Doğan, il Emniyet Müdürlüğü'ne, darbeci askerlerin tutuklanmaları talimatını verdi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Aydıner'in soruşturma başlatan yazısında ise "Türk milletine karşı harekete geçen cuntanın gözaltına alınması rica olunur" ifadesi kullanıldı. O tarihte Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ise Emniyet Müdürlüğü'ne yazdığı talimat yazısında, darbeci askerler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi, "Darbeye teşebbüs eden tüm şahısların görüldükleri yerlerde derhal yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığımız'da mevcutlu olarak hazır edilmelerine karar verilmiştir" denildi.
HER OLAYA AYRI BİR DAVA
Darbe girişiminin bastırılmasının ardından, her ilde meydana gelen olaylar için ayrı ayrı dava açılmasına karar verildi. Bu planlama çerçevesinde darbenin merkezi olan Ankara'da şimdiye kadar 25, İstanbul'da ise askerlerle ilgili 29 dava açıldı. İzmir, Muğla, Malatya, Denizli, Diyarbakır, Adana, Antalya
, Ardahan, Bartın, Bolu, Bursa, Düzce, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Karabük, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Niğde, Rize, Sakarya, Samsun, Şırnak, Van ve Zonguldak'ta açılmış dava sayısı 100'ü geçti.
MAĞDURLAR TAKİPÇİSİ
Askerler dışından kalkışmaya katılan polisler hakkında da açılmış davalar bulunuyor. Darbe davalarında Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan, TBMM Başkanlığı ve hükümet üyeleri başta olmak üzere zarar gören devlet ve özel kurumlar mağdur ve müşteki olarak yer alıyor. Müşteki avukatlarının yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşları da davaları takip ediyor. Darbe davaları Ankara'da Sincan, İstanbul'da Silivri, İzmir'de Aliağa cezaevleri kampüslerinde yapılan duruşma salonlarında görülüyor. Muğla, Denizli, Malatya gibi bazı illerde ise Ticaret ve Sanayi Odası, Kongre ve Kültür Merkezleri veya spor salonları duruşma salonu olarak kullanılıyor.
BİN 52 ASKERE 3'ER MÜEBBET
Darbe davalarında toplam bin 52 asker, 3'er kez müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Bu suçlar dışında ölüm, yaralama, yağma, gasp gibi suçlara karışanlar ayrıca müebbet ve yüzlerce yıl hapis cezasıyla yargılanıyor. Bir kişi kaç kişiyi şehit etmiş veya yaralamışsa her biri için ayrıca ceza isteniyor.
TOPLAM 115 BİN GÖZALTI
FETÖ ve darbe girişimiyle ilgili Türkiye genelinde yürütülen soruşturma sayısı 11 bin oldu. Sadece İstanbul'da FETÖ'yle ilgili açılan dava sayısı 700. Bugüne kadar gözaltına alınanların sayısı yaklaşık 115 bin. Tutuklu sayısı 47 binden fazla. 900'e yakın kişi ise firari. Tutukluların 10 bin 800'ü polis, 7 bin 500'ü asker (168'i general), 2 bin 600'ü hâkim ve savcı, 26 bin 200'ü sivil, 210'u da mülki idare amiri.
HESAP ZAMANI
İŞTE AÇILAN DAVALARDAN BAZILARI:
CUMHURBAŞKANI'NA SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASI
Muğla'da görülüyor. FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen bir numaralı sanık. Suikast girişimine katılan Özel Kuvvetler, SAT, MAK timleri üyeleri ve helikopter pilotları yargılanıyor.
ÖMER HALİSDEMİR DAVASI
Darbe girişimi sırasında, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden sanıklar ilk kez 21 Şubat'ta hâkim karşısına çıktı.
ÖZEL HAREKAT'IN BOMBALANMASI
Gölbaşı Emniyet Özel Harekat Dairesi'ni savaş uçaklarıyla bombalayan 11 pilot, 45'i polis 51 kişinin şehit edilmesinden sorumlu tutuluyor.
CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERİNİN KAÇIRILMASI
Fahri Kasırga'yı kaçıran 27 sanık hakkında Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
AKINCI ÜSSÜ
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 1 Ağustos'ta başlayacak davada, bir numaralı sanık Fetullah Gülen, iki ve üç numaralı sanıklar Adil Öksüz ve Kemal Batmaz. Biri orgeneral, 6'sı tümgeneral, 18'i tuğgeneral toplam 481 sanık bulunuyor.
TÜRKSAT SALDIRISI
15 Temmuz gecesi TRT yayınları kesilmiş, TÜRKSAT uydularının bulunduğu Gölbaşı'ndaki tesise saldırı düzenlenmişti. 5'i sivil 16 kişi yargılanıyor.
İSTANBUL HAVALİMANLARI
İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal eden 62 asker hakkında dava açılırken, Atatürk Havalimanı'nın işgal davası henüz açılmadı.
İSTANBUL GİŞELERİ VE KAMU BİNALARININ İŞGALİ
İstanbul'da Kartal, Mahmutbey, Ispartakule ve Orhanlı gişelerinin kapatılması, valilik, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB ) binası, AKOM binası, Bayrampaşa Çevik Kuvvet, AK Parti il binası, Harbiye TRT Radyosu, Ulus TRT binası, BJK Stadı, Gayrettepe Telekom, Fenerbahçe Orduevi, Borsa İstanbul ve FSM Köprüsü'nün işgal edilmesine ilişkin ayrı ayrı davalar açıldı.
2. ORDU
Malatya'daki 2. Ordu'nun o dönemki komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu 28'i tutuklu 76 sanıklı dava bu ilde devam ediyor.
DENİZLİ ÇARDAK DAVASI
60 sanık, 15 Temmuz gecesi tugaydan 550 komandoyu Ankara'ya sevk edilmek için Çardak Havaalanı'na götürmeye çalışmakla suçlanıyor.
GENELKURMAY KARARGAHI
26'sı general 221 kişi Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Bu davada "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi 38 sanık da var.
Yarın: Darbe kaç saatte kontrol altına alındı? FETÖ kalkışmasının ve milletin destansı direnişinin saat saat, dakika dakika kronolojisi