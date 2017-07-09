Askerimize kurşun sıkanlarla yürüdün

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun adalet bahanesiyle gerçekleştirdiği yürüyüş, 15 Temmuz şehitleri
nin yakınlarının ve demokrasi gazilerinin tepkisini çekiyor.
15 Temmuz şehidi Mehmet Şefik Şefkatlioğlu'nun gazi eşi Vahide Şefkatlioğlu:
Kılıçdaroğlu bizim yanımızda olmayıp FETÖ'cülerin yanında. 15 Temmuz'dan bir kere bile yanımızda durmadı. Kılıçdaroğlu, insanların üzerine tanklar sürenlerin yanında duruyor. Yanına da bir takım insanları toplamış ve ortalığı karıştırmaktan başka bir şey yok. Biz o gece elimizde silah olmadan iman gücüyle ülkemizi kazandık. Kontrollü darbe nedir? Biz dışarı çıkarken biliyor muyduk? Kanımızın son damlasına kadar vatanımızı savunacağız. CHP bizi düşünmüyor. CHP bu ülkede ülke düşmanlarının yanında. Bu yürüyüşleri yapan ülkesini seven insan olamaz. Bizimkisi adam davası değil vatan davasıydı.
Gazi Taha Kurt:
Bu yürüyüş var olan adaleti bozmak için bunu hepimiz görüyoruz. Amaçları 15 Temmuz sonrası oluşan ülkedeki birlik ve beraberliği ortadan kaldırmak. Atatürk'ün partisinin başlattığı yürüyüşün en büyük destekçisi Atatürk düşmanı PKK. Bu gidişat uzun vadede CHP'ye kaybettirecek. "Kontrollü darbe" dedi. Kontrollü darbe olsaydı gerçekleşirdi. CHP'ye bu kadar zarar veren ve küçük düşüren bir lider olması beni şaşırtıyor.
Gazi Fatih Kolcu:
15 Temmuz'da neden kaçtın Kılıçdaroğlu? Bu zamana kadar hiçbir şehit ailesinin hal hatırını sordun mu, "Geçmiş olsun" dedi. mi? Yanında 1 milyon lira telefon faturası ödeten vekil var. Bu mu adalet? Bu yürüyüşte adalet yok. Provokatörlük yapmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin ilerlemesini istemiyorlar. Madem "kontrollü darbe" biliyordun neden kaçtın? O zaman halkın yanında olsaydın. Bizim doğuda askerimiz şehit ediliyor sen onlara kurşun sıkanlar ile yürüyorsun. Bunun neresi adalet?