‘Kılıçdaroğlu, önüne yattığım tanktan kaçtı’

Devlet yönetimini ele geçirmek isteyen hainler, darbeye kalkıştığında onlara direnenlerden biri de Metin Doğan'dı. İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda hainleri durdurmak için tankların önüne yattığı anı gösteren fotoğrafları, 15 Temmuz
direnişinin de sembolü oldu.
ŞEHİT OLACAKTIM
Bir yılda 58 ile giderek 15 Temmuz konferanslarına katılan Doğan, o gece giydiği beyaz tişörtü, pantolonu ve ayakkabıyı da İstanbul 1453 Müzesi'ne verdi.
Tankların önüne yattığı yerde SABAH'a konuşan Doğan, yaşananlara "kontrollü darbe" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek şunları söyledi: "O gece hainlere 'Ben Türk askeriyim, siz kimin askerisiniz?' diye bağırdım. Tankın önüne yattığım o an 40 yılım gözümün önünden geçti. Ölüm anını yaşamak için bekledim. Tank üzerimden geçseydi şehit olacaktım. Ben orada tankların önünde vücudumu siper ederken, CHP'nin lideri Kılıçdaroğlu benim önüne yattığım tanklardan kaçmış. Hani darbeye karşıydın, hani ilk olarak sen çıkacaktın tankların karşısına? Ben oradaydım, tankların önüne yattım. Sen benim önüne yattığım tanklardan neden kaçtın?"
Direnişin simge isimlerinden Metin Doğan, o gece giydiği kıyafetlerini İstanbul 1453 Müzesi'ne verdi.