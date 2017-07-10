'FETÖ'cülerin idamını görürsem çoluk çocuk mutlu olacağız'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit düşen özel harekat polisi Mustafa Aslan'ın ailesi, darbecilerin cezalandırılmasını bekliyor.

Şehit Mustafa Aslan'ın eşi İlkay Aslan, eşinin şehadetinin ardından yetim kalan 3 çocuğuna hem analık hem de babalık yapmaya çalışıyor.

Eşini ve Türk milletine yapılan ihaneti unutmayan Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Onlar çıkıp geziyorlar, kendilerini assalar daha iyi. Utanmadan bir de milletin önüne çıkıyorlar, yargılanmaya gidiyorlar. Milletin, çocukların, bizim vebalimize girdiler. İdam olmasını istiyorum." dedi.

"EŞİM SÜREKLİ GÖREVDE OLDUĞU İÇİN BABASINI GÖREVDE ZANNEDİYOR"

Bir daha 15 Temmuz gibi olayları yaşamak istemediklerini dile getiren Aslan, yeniden böyle bir şey olması durumunda ise vatanı savunmaya hazır olduğunu belirtti.

Hain darbe girişiminin yetim bıraktığı çocuklarından ikisinin Ankara'da eğitim gördüğünü, 4 yaşındaki Burak'ın da yanında olduğunu aktaran Aslan, "Burak'a babasının şehit olduğunu söylemedik. 'Babam yok' diyor. Şehitlikte babasının fotoğrafını görünce 'Babamın köyüne mi geldik anne.' diyor. Artık bazı şeyleri biliyor. Eşim sürekli görevde olduğu için çocuk da babasını görevde zannediyor." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZDAN İDAM İSTİYORUZ"

Şehit eşi Aslan, eşiyle son olarak 15 Temmuz'da saat 15.00-16.00 gibi telefonla görüştüğünü anlatarak şöyle devam etti:

"O gün eşim telefonlara bakmadı. Daha sonra kaynım aramış. İlk bombada benim eşim daha yaşıyordu. İkinci bombada şehit olmuş. 17'sinde şehit olduğunu öğrenebildik. Türkiye'nin başkentinde böyle bir şeyin olacağı aklımıza gelmiyordu. Buraya gelince biraz rahatladık dedik ama olmayacakmış demek ki. Pis darbeciler, pis FETÖ'cüler bize böyle olayları yaşattılar. Onların idamını görürsem çoluk çocuk hepimiz mutlu olacağız, çok sevineceğiz."

"TÜRKİYE'NİN EKMEĞİNİ YİYORLAR, BAŞIMIZDAN BOMBA ATIYORLAR"

Darbecilerin en ağır cezaya çarptırılmasını isteyen Aslan, "Onları toprak bile kabul etmeyecek. Türkiye'nin ekmeğini yiyorlar, başımızdan bomba atıyorlar. Bir de utanmadan halkın içinde takım elbise giymişler mahkemeye gidiyorlar. Cumhurbaşkanımızdan idam istiyoruz ancak o zaman içimiz rahatlayacak." ifadelerini kullandı.

Şehit eşi İlkay Aslan'ın teyzesi Zeynep Gökgül de suçluların idam edilmesini istediklerini aktararak "Çocukların, gençlerin, annelerin karnında kalan daha doğmayan bebeklerin günahı neydi? Neydi Türkiye'den alacakları? Gençlerimize yazık değil mi? İdam istiyoruz." dedi.