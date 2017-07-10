İhanetin 22 saati

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi
, 22 saatte kontrol altına alındı. Ülkeyi kan görülen çeviren TSK içindeki FETÖ'cüler, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın halkı direnişe çağırması sonucu bozguna uğratıldı. Kukla örgütün iç savaş provası, karşısında milli iradeyi buldu. Darbe girişimi
ne yaklaşık 9 bin KADAR askeri personel karıştı. 35 uçak, 37 helikopter, 74'ü tank olmak üzere 246 zırhlı araç ve 4 bine yakın hafif silah kullanıldı. 35 terörist ölü, 49 terörist ise yaralı olarak ele geçirildi, yüzlercesi gözaltına alındı. 15 Temmuz 2016 Cuma günü saat 22.00'de başlayan darbe girişimi, 16 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında tamamen bertaraf edildi. İşte ihanetin 22 saati:
ERDOĞAN'DAN TARİHİ DİRENİŞ ÇAĞRISI
22.00:
Genelkurmay'da silah sesleri duyuldu ve bir helikopterden dışarıda bulunanların üzerine ateş açıldı. Genelkurmay karargâhı darbeci askerlerce ele geçirildi. Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, bir grup asker tarafından geçişe kapatıldı.
22.35:
Atatürk Havalimanı'na tankla gelen darbeci askerler kontrol kulesine girdi.
23.10:
Başbakan Binali Yıldırım olayları "TSK içinde bir grubun kalkışması" olarak niteleyen açıklamasını yaptı.
23.15:
Marmaris'te tatilini geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki bir grup gazeteciye yaptığı açıklama ile halkı darbecilere karşı direnişe çağırdı.
23.30:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, darbeciler tarafından rehin alındığı bildirildi.
00.11:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, otelden helikopterle ayrıldı.
00.13:
Darbeci askerler TRT binasını basarak canlı yayında darbe muhtırası okuttu. Milli Savunma Bakanı bildiriyi "korsan bildiri" olarak nitelendirdi.
00.37:
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan FaceTime üzerinden aHaber'e bağlanarak, halka sokağa çıkma çağrısını yaptı.
CAMİLERDEN SALÂ OKUNUYOR
01.39:
TBMM Genel Kurulu Salonu açıldı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve milletvekilleri salonda yerini aldı.
01.40:
Boğaziçi Köprüsü'nü geçmeye çalışan halkın üzerine ateş açıldı. Diyanet İşleri Başkanı'nın talimatıyla camilerden salâ okunarak, halka darbe girişimine direnme çağrısı yapıldı.
MECLİS'E F-16 BOMBASI
00.40:
İzmir Adnan Menderes Havaalanı'ndan THY-8451 koduyla hareket eden TC-ATA uçağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini İstanbul'a götürmek üzere Dalaman Havaalanı'na iniş yaptı.
01.01:
Ankara Emniyet Müdürlüğü savaş uçağı ve helikopterlerin saldırısına uğradı.
01.43:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin içinde bulunduğu uçak, Dalaman'dan İstanbul'a gelmek üzere havalandı.
02.00
: Marmaris'te Cumhurbaşkanının kaldığı oteli vurmak üzere Çiğli'den 3 helikopter havalandı.
02.42:
Darbecilerin elindeki F-16'lar ve askeri helikopterler TBMM binasını vurmaya başladı.
KIRILMA ANI...
02.16:
Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmeye gelen Tuğgeneral Semih Terzi, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın emriyle, kahraman Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürüldü. Halisdemir darbeciler tarafından şehit edildi.
02.20:
Havadan bombalanan Gölbaşı Emniyet Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda 51 kişi şehit oldu.
'DARBECİLERİ FÜZEYLE İNDİRİN'
03.10:
Başbakan Yıldırım, Ankara semalarında MİT, Meclis, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık gibi kritik bölgeler üzerinde uçuş yapan her türlü askeri helikopter ve uçağın füzeyle indirileceğini açıkladı.
03.20:
Çiğli'den hareket eden üç helikopterdeki suikast timi, Marmaris'teki otele geldi.
HALK CUMHURBAŞKANI'NA KALKAN OLDU
04.07:
Atatürk Havalimanı'na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini karşılayan kalabalığa "Bu bir ayaklanma, vatana ihanet hareketidir. Bunun bedelini çok ağır ödeyecekler" dedi. Binlerce vatandaş Cumhurbaşkanı etrafında etten duvar ördü.
04.42:
Marmaris'teki otele helikopterlerden ve FETÖ'cü teröristler tarafından ateş açıldı. Çatışmalarda polis memuru Nedip Cengiz Eker ile Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Mehmet Çetin şehit oldu. Darbeci askerler, İçmeler mevkisindeki ormanlık alana kaçtı.
05.20:
Başbakan Yıldırım, aralarında albayların da bulunduğu 130 askerin gözaltına alındığını bildirdi.
06.42:
Boğaziçi Köprüsü'ndeki askerler teslim oldu.
06.43:
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yakınlarına 2 bomba atıldı. Bombalar, Millet Camisi'nin önüne park etmiş araçlardan birinin üzerine düştü.
RÜTBELERİ SÖKÜLDÜ
06.52:
Başbakan Yıldırım, rehin alınan Org. Hulusi Akar'ın yerine vekaleten 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın atandığını bildirdi.
07.35:
Gözaltına alınıp sivil polis aracına konulan üniformalı askerlerin rütbeleri söküldü.
08.11:
İstanbul'da uçak, metro ve vapur seferleri yeniden başlandı.
AKINCI'DAN KAÇIYORLAR
10.07:
Genelkurmay Başkanlığı'ndan çıkan 700'e yakın silahsız er ve erbaş, polise teslim oldu.
10.41:
Darbenin merkez üssü olan Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki FETÖ'cüler, darbe girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine burayı terk etmeye başladı.
11.01
: Genelkurmay Başkan Vekili Org. Ümit Dündar "Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Bakanlarımız ve TBMM; TSK ile tam bir dayanışma içinde demokrasinin ve hukukun yanında yer alarak bu darbe girişimini önlemiştir" şeklinde açıklama yaptı.
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