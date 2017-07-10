Org. Güler Washington’a FETÖ darbesini anlattı

15 Temmuz darbe
girişimiyle ilgili ABD'deki kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Washington
'a gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler
, darbe gecesi neler yaşadıklarını dün düşünce kuruluşu SETA DC'nin konferansında anlattı. Yaklaşık 150 kişilik bir izleyici kitlesine 15 Temmuz akşamı odasında nasıl 10 kişilik bir maskeli grup tarafından her şeyin olağan geçtiği bir günün ardından alıkonduğunu anlatan Yaşar, "bana yaptıkları muamele bir Türk askeri tarafından düşman askerlerine bile yapılacak cinsten değildi" dedi.
FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ NASIL KURULDU?
Fetullah
Gülen'in örgütlenmesini nasıl kurduğunu ve dershaneler, Işık Evleri ile geniş bir tabana oluşarak her emrini robotlar gibi dinleyen bir grup oluşturduğunu anlatan Orgeneral Yaşar, "bu evlerde kalanların kimlerle evleneceği bile abiler ve ablalar tarafından belirleniyordu. Kurdukları bu sistemle 40 yıl içerisinde devlet içinde en düşük seviyedeki memurdan en yüksek seviyedeki görevliye kadar sızdılar" şeklinde konuştu.
MUCİZE ESERİ KURTULDUK
Darbe gecesi bir araca koyularak Genelkurmay Başkanlığı'ndan kaçırılmaya çalışıldığını ve bu sırada çıkan çatışmada kurşunların kendisine isabet etmesinden son anda kurtulduğunu söyleyen Orgeneral Yaşar, "hain yaverim bu çatışma sırasında vuruldu. Araçta arka koltukta yanımda bulunan kişinin kapıyı açtığını anlayınca ona omuzumla vurdum ve düşürdüm. Darbe girişimi atlatıldıktan sonra içinde bulunduğum aracı bana gösterdiler. Üzerinde mermi deliği bulunmayan hiçbir yer yoktu. Mucize eseri kurtulduk" dedi.
Darbenin TSK içerisindeki sınırlı bir grup tarafından gerçekleştirildiğinin altını çizen Orgeneral Yaşar, ""bunlar bir çeteydi ve Fethullah Gülen bunların lideridir" dedi.
DARBE KALKIŞMASI ERDOĞAN TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Orgeneral Yaşar, kalkışmanın Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın direnişi sayesinde etkisiz hale getirildiğini belirtirken, Akıncı Üssü'nde alıkonduğu sırada ailecek de görüştükleri Orgeneral Akın Öztürk'ün darbecilerle hareket ettiğini gördüğünü söyledi. Orgeneral Yaşar, Öztürk gibi eğitimli ve orduda uzun süre görev yapmış birisinin darbeci olmasının daha geniş bir problem olan ve kendisini PKK, DAEŞ ve El Kaide gibi terör örgütleriyle iyice gösteren radikalizm problemiyle ilişkili olduğunu belirtti.