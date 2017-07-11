15 Temmuz'da hain darbe girişimini planlayan ve yürüten subayların WhatsApp
yazışmaları halkın üstüne nasıl acımasızca silah sıktıklarını, vicdandan yoksun caniler olduklarını gösterdi. Darbe davalarına delil olan yazışmalarda örgütün darbe girişimini yönetmek için kullandığı WhatsApp'ta hainlerden biri, demokrasi şehitleri için "Çengelköy
'de direnen 4 kişiyi vurduk. Sorun yok" diye yazdı. Cunta ekibinin aralarında iletişim ve koordinasyonu sağlamak için kurduğu "Yurtta Sulh Biziz" isimli grubun kurulmasına darbe öncesi Maltepe 2. Zırhlı Tugayı'nda yapılan toplantıda karar verilmişti. Grup, 15 Temmuz'da binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu tarafından kuruldu. Olay günü 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan İstanbul Emniyeti'ni işgale giden yarbay Osman Akkaya'dan ele geçirilen cep telefonunda tüm yazışmalara ulaşıldı. Bu yazışmalara göre saat 21.15'te kurulan gruptaki son etkinlik Çelebioğlu'nun kalkışma başarısız olunca 05.36'da "Herkes hayatta nasıl kalabiliyorsa öyle yapsın. Teslim olun veya kaçın" 05.53'te de "Grubu kapatıyorum, mesajları silin isterseniz" şeklindeki mesajları oldu. Çelebioğlu bu mesajlardan sonra kayıplara karıştı. Yazışmalar kanlı gecede İstanbul, Sakarya ve Tekirdağ'da yaşananları saniye saniye gözler önüne serdi. İşte örgütün acımasızlığını ortaya koyan yazışmalardan örnekler:
BİNBAŞI MURAT ÇELEBİOĞLU
21.15:
Ben binbaşı Murat Çelebioğlu. Toplu duyuruları buradan yapacağım.
KUR.ALB. MUAMMER AYGAR
21.45:
1. köprünün Avrupa istikameti durduruldu.
21.46:
2 köprü polis noktasına girildi.
21.53:
TRT Radyo yolda
KUR.YZB. ÖZKAN ÖZGENÇ
22.04:
Bayrampaşa yolda, havalimanı çıkıyor.
MURAT ÇELEBİOĞLU
22.05:
İstanbul emniyet müdür yardımcıları arandı, büyük bölümü itaat ediyor.
TUĞG. EYYÜP GÜRLER
22.09:
1'inci Ordu Komutanı hemen alınmalı.
KUR.ALB. MÜSLÜM KAYA (6.Alay Komutanı)
22.29:
AKOM'da görüntüler tamamen
kesildi. Kontrol altına alındı.
MURAT ÇELEBİOĞLU
22.32:
İstanbul Emniyet Müdürü Boğaz Köprüsü'ne geliyor, ivedi tutuklanması gerekiyor.
MURAT ÇELEBİOĞLU
22.44:
TRT Radyo kontrol altına alındı.
22.47:
1. Ordu Komutanı Kuleli'den helikopterle alınacak.
MÜSLÜM KAYA
22.48:
TRT 'ye müdahale ediliyor.
KUR.ALB. MUZAFFER DÜZENLİ
22.59:
AKP teşkilatlarını durdurun ne gerekiyorsa...
YARBAY MUZAFFER DÜZENLİ
23.01:
Tüm zırhlı unsurlar sahaya insin.
TUĞG. MEHMET NAİL YİĞİT
23.03:
Başbakan açıklama yapıyor.
KUR.ALB. Ö.FARUK ÖZKÖSE
23.13:
Sıkıyonetim direktifi geldi..
ALBAY OSMAN AKKAYA
23.18:
Vatan'a giremiyoruz hava desteğine ihtiyaç var.
KURMAY ALBAY SADIK CEBECİ
23.18:
Valilik direnmeye çalışıyor.
ALBAY ÖMER KORKUT
23.20:
Atatürk Havalimanı kontrol kulelerine çıkılmak üzere. Sadece inişlere müsaade edilecek.
SADIK CEBECİ
23.26:
AKP İstanbul İl Teşkilatı kontrol altında. Eterneler yapılıyor.
OSMAN AKKAYA
23.28:
İl emniyete ateş etmeyi planlıyorum. Başka çare yok.
KUR.YZB. MEHMET KARABEKİR
23.33:
Silahla ateş ettim yaralıları var.
SADIK CEBECİ
23.35:
AKP il teşkilatı önünde halk yoğunluğu var. Ateş açılıyor. ZPT veya tank ihtiyacı var.
MEHMET KARABEKİR
23.37:
Sakın tereddüt etmeyin çakın.
MUZAFFER DÜZENLİ
23.44:
İstanbul Moda Deniz Kulübü'ne müdahale lazım. Generaller var, derdest edilecek.
00.12:
Muzahir yayın organları susturulacak.
00.14:
Muzahir yayın organlarını Hava Kuvvetleri vurmalı talimat verin.
00.20:
Toplanan kitlelere ve askeri kuvvetlere karşı duran polislere silahla, tanklarla sert şekilde müdahale edilecek
00:40:
Arkadaşlar, çok şükür Ankara ve İstanbul'da birçok hedef ele geçirildi. TRT'de bildiri okundu. Aynen devam. Harekatımıza karşı duranlara sert karşılık verilecek.
KUR.ALB. UĞUR COŞKUN
00.44:
Polis ve halk birleşti. Valilikte personele teslim ol çağrısı yapıyorlar. Destek ihtiyacı var.
ALBAY UĞUR COŞKUN
00.48:
Sakarya'da acil desteğe ihtiyaç var. Halk tanklara da müdahale etmeye çalışıyor.
MEHMET KARABEKİR
00.49:
Sabiha Gökçen direkt sağa sola ateş edin.
MUAMMER AYGAR
00.51:
Çengelköy'de direnen 4 kişiyi vurduk. Sorun yok.
KUR.ALB. NURULLAH ZEKİ ATMACA
01.03:
Çamlıca'daki antenlere müdahele edilmeli acilen.
KUR.ALB. UZAY ŞAHİN
01.11:
Vatan'ı (Emniyet) gerekiyorsa vurun.
MURAT ÇELEBİOĞLU
01.17:
Vatan Emniyet'e acilen zırhlı araçlarla ateş edilmesi lazım.
UZAY ŞAHİN
01.17:
Çamlıca Tepesi'ni gören tanklar antenleri vursunlar.
MUAMMER AYGAR
01.32:
Birinci köprüde 20 -30 kişi bizim tarafımızdan vuruldu ama ikinci köprüde arkadaşlar zorda. Helikopter lazım.
MUZAFFER DÜZENLİ
01.39:
Emri iletiyorum: Ateşle toplananlara karşılık verilecek. Ateş açılan topluluklar dağılıyor.
MUAMMER AYGAR
01.40:
Camilerden merkezi yayın yapıyorlar. Halkı galeyana getiriyorlar. Kesmenin bir yolu yok mu?
MÜSLÜM KAYA
02.13:
Arıcılar Camisi'ni susturuyoruz.
MUZAFFER DÜZENLİ
02.40:
Tekrar emri iletiyorum. Toplanan kalabalıklar ateşle dağıtılacak.
MÜSLÜM KAYA
02.40:
İş makinelerini AKOM'a yaklaştırıyorlar. Arkadaşlar ateş ediyor.
UZAY ŞAHİN
02.42:
Ateşle karşılık verin, yaklaştırmayın.
TUĞG. CEMALETTİN DOĞAN
04.06:
Lüleburgaz'dan bir taburu gönderiyorum. Bir tank taburu da hazırlanıyor.
MEHMET KARABEKİR
05.05:
Acıma yok. Acımak hale düşmeyin.
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