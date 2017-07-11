Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde ateş açılması sonucu sonucu şehit düşen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci'nin Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan babası Osman ve annesi Zehra Ağaroğlu, oğullarıyla gurur duyuyor.

Baba Ağaroğlu, yaptığı açıklamada, oğlunun başarılı bir öğrenci olduğunu söyledi.

Oğlunun küçük yaşlardan itibaren FETÖ'nün okul ve dershanelerine gitmeyi "Baba bana ilim, eğitim lazım." diyerek reddettiğine dikkati çeken Ağaroğlu, oğlunun ilk tercihi hukuk fakültesini kazandığını belirtti.

"DARBE GİRİŞİMİ OLMASAYDI MEZUN OLACAKTI"

Ağaroğlu, "Okulu uzatmadan bitirmek istiyordu. Öyle de oldu. İlahiyat fakültesini de dışarıdan okuyordu. Darbe girişimi olmasaydı, bir gün sonra ilahiyatın tek ders sınavı kalmıştı, onu verip mezun olacaktı. O gece Ankara'ya da o sınava katılmak için gitmişti." dedi.

Trabzon'da yaşayan bir hemşehrilerinin yanına misafirliğe gittiklerinde darbe girişimini öğrendiklerini anlatan Ağaroğlu, kendilerinin Trabzon'da, oğullarının da Ankara'da 3 arkadaşıyla meydanlara çıktığını kaydetti.

"OĞLUM TEKBİR SESLERİYLE YÜRÜRKEN ŞEHİT OLDU"

Oğluna gece yarısı telefon açarak "Oğlum yurduna dön artık" dediğini belirten Ağaroğlu, "Oğlum 'tamam baba' dedi. Telefonu kapattıktan sonra arkadaşlarına 'Babam dönün diyor ama dönmek yok. Bu iş ya olacak ya olacak' diyen oğlum, tekbir sesleriyle yürürken şehit oldu." diye konuştu.

Ağaroğlu, "Vatanımız, milletimiz sağ olsun. Birtakım emellere kan dökülmedikçe ulaşılamıyor. Bu vatanın ekmeğini yediğimiz gibi uğruna kurşun yemesini de biliriz. Yine olsa oğluma 'meydanlara çıkma' demezdim. Onunla gurur ve onur duyuyoruz. Sohbetlerde 'Bizim ülkemiz de Suriye gibi karışsa ne olur' denildiğinde oğlum hemen 'Sokağa çıkarız, bayrağımızı, vatanımızı savunuruz' derdi." ifadelerini kullandı.

Devletin ve milletin kendilerine sahip çıktığını dile getiren Ağaroğlu, kendilerinin de aynı ölçüde vatana, millete, bayrağa, istiklale sahip çıkacaklarını vurguladı.

"MİLLET TEKRAR BENLİĞİNİ ORTAYA ÇIKARDI"

Anne Ağaroğlu ise oğluna hamileyken "Bu çocuk sizin kurtuluşunuza vesile olacak" şeklinde yorumlanan rüya gördüğünü belirtti.

Oğullarının ismini bunun üzerine "Yasin Naci" koyduklarını anlatan Ağaroğlu, "Hep 'Hafız, alim olur, bize rehberlik eder, kurtuluşumuza vesile olur' diye düşünüyordum. Asker ve polis olmadığı için şehit düşeceğini hiç düşünmemiştim. Şehit olduğunu duyunca ilk aklıma gelen o rüya oldu. İnşallah bu şekilde kurtuluşumuza vesile olacak. Rabb'im şehadetini kabul etsin, bizleri de onun şefaatine nasip eylesin inşallah." diye konuştu.

Yasin Naci ve diğer şehitlerin duruşlarının diğer gençlere de örnek olacağını kaydeden Ağaroğlu, "Bu millet 15 Temmuz'da fabrika ayarlarına döndü ve tekrar benliğini ortaya çıkardı. Oğlum şehit olduğunda üzüntüyle şükrü bir arada yaşadım. Oğlum ilahiyat fakültesi diplomasını alacak derken, diplomaların en şereflisi şehadet diplomasını aldı." dedi.