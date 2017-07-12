İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN O AÇIKLAMALARI:

TANKLARIN ÜZERİNE ÇIKARIM DEDİN AMA KAÇIP GİTTİN

15 Temmuz'un gecesinde hava limanından kaçıp giden bir muhalefetin başı var. Artık bütün belgeler ortaya çıkmaya başladı. O geceyi Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinden izleyen bir muhalefetin başı var. Şu anda konuşuyor. Kontrollü darbe diyor. Nasıl bir kontrollü darbe ise bu. Ha doğru! Havalimanından kaçacaksın, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kontrollü darbeyi izleyeceksin. Öbür taraftan kalkıp darbe olduğu zaman "ilk tankların üzerine ben çıkarım" demiştin. Ne tanklara çıkması, aksine kaçıp gittin. Ama benim vatandaşlarım tanklardan kaçıp gitmediler, tankların önüne yattılar.

RAHAT RAHAT YÜRÜYECEKSİN BUNU ADI ADALET YÜRÜYÜŞÜ OLMAZ

Lider taşın arkasına saklanırsa millet dağın arkasına saklanır diye bir güzel söz vardır bizde. Öyle tüm hükümet, polis teşkilatı seni korama altına alacak, 25 gün yollarda yürüyecek. Karavanlarda akşamları gayet güzel şekilde geçireceksin. Bunun adı adalet yürüyüşü olmaz sözde adalet olur. Sen partinin içerisinde karşı adaylara tahammül edemeyecek kadar demokrasiye inanmış birisisin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Lider taşın arkasına saklanırsa millet dağın arkasına saklanır"