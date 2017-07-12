‘O köprüde şehitlerin ruhu var’

BUGÜN NELER OLDU

15 Temmuz'un kahraman gazilerinden Safiye Bayat, köprüye ilk gidenlerden biriydi. İki çocuk annesi Bayat, geçen bir yılın ardından hainler tarafından vurulduğu köprüye bakarak hislerini SABAH'la paylaştı: Ben bugün buradan köprüye baktığımda ölen kardeşlerimin ruhlarını hissediyorum. Çünkü onlar diridirler... Cumartesi günü yapılacak anma töreninde de en ön safta olacağını belirten gazi o gece yaşadıklarını anlattı:Köprü'de onlara 'Amacınız ne' diye sordum. Dipçikle vurdular. 'Bu yoldan dönün' dedim. O sırada bir hain, 'İçeri alalım mı, öldürelim mi komutanım' dedi. O sözleri duyunca, 'Bunlar bizden değil' dedim. Yanağıma silah dayayarak yanağımın üzerinden ateş açtı. , 'Git buradan' dediler. "Siz gideceksiniz. Ben görürüm veya görmem ama siz yenileceksiniz" dedim. O gece biz ruhumuz ve bileğimizle tam teslimiyet halindeydik."Sonra akın akın halk geldi. Gelenler 'Biz şehit olmaya geldik' dedi. Bir hanım yaralandı, ona koşarken baldırımdan vuruldum, kemiğim parçalandı. Allah'ım bana dayanma gücü ver diye çok dua ettim. Hastanede 15 gün yattım. Bu dünyada o geceyi yaşatanlara göre bir ceza yok.Aynı şey bir daha olsa bir daha çıkarız. 'Bir daha 15 Temmuz olursa senden önce gideceğim' diyen çocuklarım var. O gece durmadığı gibi kalp yine yerinde durmaz ve durduramazsınız. Bacağımızı, kolumuzu veririz ama boyunduruk vuramazlar.